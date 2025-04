Tuvo una de las mejores noches de su vida, triunfó en el escenario pero en camino a su hotel le dispararon y casi pierde la vida

Corría el año de 2016, uno de los más importantes para la agrupación de música sinaloense “Banda MS” quienes por primera vez se presentaron en uno de los recintos más importantes de nuestro país: El Auditorio Nacional. Luego de interpretar su repertorio de éxitos ante miles de fanáticos que esperaron mucho para disfrutarlos en el Coloso de Reforma, sin embargo, lo que era una fiesta, terminó en tragedia.

Y es que todo parecía ir a la perfección aquella madrugada del 2 de julio de 2016, cuando los integrantes de la también llamada “Banda de las 2 letras” terminaron su presentación en el recinto antes mencionado, por lo que todos irían a celebrar con sus respectivas familias, entre ellos Alan Ramírez, vocalista de la agrupación quien estuvo en peligro de morir.

La bala que pudo quitarle la vida a Alan, vocalista de Banda MS

Como lo mencionamos anteriormente, luego de su exitosa presentación, Alan se dirigía a un famoso hotel que se encuentra al frente del Auditorio Nacional, por lo que abordó una camioneta de color negro cuando alguien disparó en contra del vehículo en la que viajaba rumbo al hotel para reunirse con su familia.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alan recordó que tras el impacto de bala, él estuvo consiente en todo momento, incluso esperó sentado en el lobby del hotel la ambulancia para que lo atendieran, sin embargo, esta nunca llegó, por lo que unos amigos del cantante se dispusieron a trasladarlo en una camioneta hasta el hospital.

Alan habló con Dios

Luego de haber ingresado al hospital, llegó su esposa y firmó la responsiva, en ese momento, de acuerdo con el propio Alán, asegura que sintió miedo de no salir de quirófano y no volver a ver a sus hijos, por eso envió un mensaje a ellos: “si no la libro , cuida mucho a mis hijos y diles que los amo mucho”.

Tras el duro mensaje que Alan le dijo a su esposa, ella trató de tranquilizarlo. Fue entonces que el cantante ingresó al quirófano para limpiar todas las esquirlas que la bala al impactar con el vidrió provocó que se alojaran en su cuello. Una vez ya a punto de que comenzaran con la cirugía, Alan pudo hablar con Dios y pidió un poco más de tiempo para disfrutar a sus hijos.

“Le dije a Dios yo, pues, le dije: ‘pa’ hazme un paro si no me ocupas allá arriba pues déjame aquí, tengo a mis hijos chicos, mi papá, mi mamá…entonces le dije si no me ocupas pues déjame aquí, me gustaría quedarme más tiempo con ellos, verlos grandes…” contó Alán a Yordi Rosado

Tras la petición del cantante, Alan relata que al colocarle la mascarilla para anestesiarlo, pudo ver a Dios y él le dio la respuesta a la petición que momentos antes había hecho: “...cerré los ojos y vi una silueta, pues yo en la casa tengo imágenes de Dios, me acuerdo perfectamente con su barba, son su mirada como hundidita, carita larga, con las espinitas que le pusieron aquí y una aureola…la imagen perfectamente me acuerdo bien machín y yo me acuerdo perfectamente que me dijo: ‘no te preocupes salvo’, me dijo”, contó Alán a Yordi.