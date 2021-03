El martes, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusó al presidente López Obrador de utilizar apuntador (chícharo) durante las mañaneras, y para probarlo subió a su Twitter una foto de la oreja del titular del Ejecutivo. Desearía que lo anterior fuese una clase de chiste para iniciar mi columna, pero no lo es.

La senadora remató su mensaje diciendo: "me da un poco de alegría (saber) que sus burradas no son todas propias". Lo preocupante de esto no es lo ridículo de la acusación, cualquier persona que haya visto la mañanera alguna vez sabe que las ocurrencias diarias del Presidente son al natural.

Y aún, si ese fuese el caso, no sería ni el primero, ni el último mandatario en utilizar prompter o apuntador en una conferencia. Lo preocupante es el nivel tan lastimoso en E el que se encuentra la oposición: subiendo fotos de las orejas de un anciano.

¿Y luego? ¿Creen que la gente va a dejar de votar por Morena porque AMLO tiene las orejas feas? Si ese es su plan para estas elecciones, déjenme se los adelanto: están perdidos. Como joven mexicano es muy triste ver a la oposición así.

Hambrientos por recuperar un poco del poder que perdieron. Desesperados por salir del basurero de la historia, pero sin ninguna intención de hacer nada distinto. Al contrario, apuestan a que los errores del gobierno actual se conviertan en votos para ellos. Ingenuos.

Y no me malinterpreten, en el PRIAN hay muchos jóvenes chingones que, estoy seguro, aman a este país y quieren trabajar por él. Pero hoy la oposición está secuestrada por las mismas viejas ratas de siempre, que aún y viendo la tormenta se aferran al timón del barco.

No me tienen que creer a mí, nomás chequen las pluris, a los candidatos y a los dirigentes de los partidos opositores. Es duro ver hacia dónde se dirige el país y no poder hacer nada más que cruzar los dedos y esperar a que Ebrard, Sheinbaum o Monreal tengan la habilidad para enderezarlo.

En plena pandemia, con medio millón de muertos, sin vacunas y de la mano de la mamá de El Chapo, la aprobación del Presidente aumenta día con día, mientras la oposición se enfoca en criticar las orejas del Presidente o si renuncia o no una tuitera a un partido que ni siquiera es el suyo.

¿Cómo planean que alguien vote por ustedes si son exactamente los mismos que provocaron que Morena ganara? ¿Apoco creen que contratando a payasos, luchadores o actores de telenovela van a convencer a la gente de regresar al antiguo régimen? ¿Dónde están los nuevos cuadros? ¿No hay nada o es que el plan es que nadie salga a votar? Porque si es así, van muy bien.

PD: Este 8M, personajes como Felipe Calderón, Claudio X. González, Jaime Rodríguez, Félix Salgado Macedonio y Paty Chapoy se sumaron a la causa feminista. Nomás porque El Chapo no tiene Twitter, si no se subía al tren. No manchen.

POR JORGE AVILÉS

