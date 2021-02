La "Ley Apagón" es inconstitucional

La semana pasada el norte del país sufrió una serie de apagones que dejaron a millones de personas sin luz durante varias horas. La situación surge a partir de las bajas temperaturas a las que llegó Texas y afectaron gravemente a México al representar la fuente principal de nuestras importaciones de gas natural. Los apagones son preocupantes porque demuestran el penoso estado en el que se encuentra la industria, la urgencia de una modernización y el fracaso del manejo de la situación por parte de la 4T.

El contexto es más crítico si se analizan las razones que provocaron esta crisis, la absoluta incapacidad del gobierno para proponer soluciones efectivas y la incompetencia aún mayor para actuar.

El sistema actual de producción de energía nacional obliga a la CFE a comprar la energía más barata y distribuirla a los usuarios. La más económica y efectiva es la energía solar y renovable, que además de no contaminar permite reducir los costos de la luz. El diseño actual existe porque proporciona mayor eficiencia en la producción, pero también porque la Comisión no tiene la capacidad para generar las cantidades necesarias para cubrir toda la demanda del país.

La respuesta del gobierno ante la falta de gas fue de negligencia e ineptitud, el actuar distintivo de todo Morena y la 4T. El frente frío de otro país no puede ser la causa de un apagón masivo en todo el norte de México. Es inaudito que no exista un plan que prevenga estos momentos de crisis y que el gobierno no pueda hacer frente a la falta de energía, sino que implemente políticas que provocan que estas situaciones empeoren.

El Presidente pidió que los mexicanos reduzcan su consumo de energía y ahora llaman “cortes programados” a los megaapagones. Demuestran que no tienen soluciones para los mexicanos, que son incapaces de resolver los problemas y brindar el bienestar que tanto requiere el país.

Sin embargo, López Obrador lleva desde el principio de su gobierno limitando la inversión privada con la justificación de procurar un grado de “soberanía energética”. El objetivo es poder concentrar toda la capacidad de generación de energía en una sola empresa estatal y hacer uso de combustibles fósiles para producir electricidad.

Los diputados de Morena aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica, lo cual significará mayores precios en el sector energético, impactará nuevamente en la economía de las familias mexicanas y afectará de manera substancial al medio ambiente. La reforma es inconstitucional y contraria a muchos Tratados Internacionales. Pero la transformación de cuarta se ha cerrado a cumplir los caprichos del Presidente y su mayoría en el Congreso se ha convertido en un peligro para todos, no dejemos que esto siga ocurriendo, estamos a tiempo.

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

avh