AMLO vs Cabeza de Vaca

La orden de ir contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue dada a finales de agosto del año pasado, cuando Andrés Manuel López Obrador regresaba de una gira por Tamaulipas. Una incómoda gira -tal vez la más- para el presidente.

En aquella ocasión, el gobernador tamaulipeco utilizó 20 minutos de la conferencia mañanera para pronunciar un discurso que no cayó nada bien a López Obrador. Habló de los logros de su gobierno y de la coordinación y descoordinación con el gobierno federal. Pero, además, pidió al presidente volver al micrófono durante las preguntas y respuestas para responder a las alusiones personales en su contra durante algunas conferencias previas en Palacio Nacional.

García Cabeza de Vaca acababa de resultar implicado en las denuncias de Emilio Lozoya sobre presuntos sobornos a legisladores panistas para aprobar la Reforma Energética. Quería decirle a López Obrador, ahí, en su cara y en su conferencia, que así no. Que eran ataques resultado de su buen desempeño como gobernador de Tamaulipas. Orquestados por conspiradores desde la Ciudad de México que quieren sacar raja política para las próximas elecciones atacando un gobierno democrático y legítimo. Mirándolo a los ojos, le dijo: son tan irresponsables, que no entienden que aquí en Tamaulipas ese tipo de politiquería cuesta vidas, señor presidente. Aquí no se puede jugar a hacerle al político.

Cabeza de Vaca constantemente se dirigía a él. La molestia de López Obrador era manifiesta, sin disimulos. Mudo, escuchaba y observaba con un gesto adusto, pocas veces visto en público. Le recordó que la política es para los partidos y candidatos. Los gobiernos nos debemos dedicar a trabajar. Los gobernantes nos debemos concentrar en coordinarnos mejor y dar resultados, le dijo. Como usted acertadamente ha dicho, señor presidente, la gente no merece mezquindades, sino responsabilidad de parte de quienes hemos sido electos.

El gobernador tamaulipeco remató diciendo que mientras mejores resultados tuviera, aumentarían los ataques en su contra. No son nuevas, ni recientes, las implicaciones de Cabeza de Vaca en presuntos delitos graves. Pero la sospecha es justificada, porque en política nada es casualidad.

¿Por qué justo ahora decidió la Fiscalía General de la República solicitar su desafuero para llevarlo ante un juez? Si no se quiere contaminar políticamente el asunto, ¿por qué se llevó al Fiscal Alejandro Gertz Manero a la conferencia de Palacio Nacional para explicar las acusaciones contra García Cabeza de Vaca? Fue una decisión torpe y equivocada. ¿No habría sido mejor que Gertz Manero explicara el caso en las oficinas de la Fiscalía General de la República?

La antipatía entre Andrés Manuel López Obrador y Francisco Javier García Cabeza de Vaca es pública y añeja. Veremos en qué queda.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA