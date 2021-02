Auditor debe ser llamado a cuentas

El auditor superior de la Federación, David Colmenares, debe ser llamado a cuentas por la Cámara de Diputados para que explique lo sucedido sobre la polémica revisión a la cuenta pública de 2019, primer año de gobierno de López Obrador. Para decirles: señores y señoras, aquí está el método, esta fue la ruta y esto hicimos cada mes de la revisión.

Nunca en la historia de la ASF, este órgano se había retractado de su trabajo sobre las malversaciones señaladas en el ejercicio del gasto público y menos después de que éste fuera repudiado y el titular del organismo amedrentado por el Presidente de la República, en este caso López Obrador, porque en sus primeros 12 meses de administración resultó con más irregularidades que Peña Nieto.

David Colmenares, titular de la Auditoría, no se manda solo. Es un representante del Poder Legislativo al frente de un órgano independiente que sirve como contrapeso del poder en turno y la retractación que hizo sobre las irregularidades detectadas y entregadas a la Cámara de Diputados no puede quedar en sus oficinas como si no pasara nada.

En la oposición existe la sospecha de que el Ejecutivo federal presionó a la Auditoría Superior para decir que hubo errores en el método de la supervisión al ejercicio de los recursos.

“En el proceso de fiscalización, el Presidente de la República no puede ni debe presionar a la @ASF_Mexico, pero tampoco ésta puede ni debe dejarse amedrentar por coacciones políticas o mediáticas”, aseguró Clemente Castañeda, presidente de Movimiento Ciudadano.

No es una declaración al aire. Es este partido, MC, el que preside la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a la que pertenece la ASF. Mario Alberto Rodríguez, diputado y presidente de dicho órgano, dijo ayer que la ASF no se puede retractar de los datos que presenta, toda vez que para ello están los procesos de confronta y de precisiones con los organismos fiscalizables. Es decir, hay manuales de procedimientos en cada entidad pública que marca las rutas para el ejercicio fiscal y el Órgano Interno (auditores) dependientes de la SFP se encarga de vigilar que se cumplan los esquemas. De lo contrario, la SFP observa y sanciona, por lo que el trabajo de la ASF depende de éstos entes. Así que el auditor David Colmenares e Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, tienen que poner en la mesa de los diputados el trabajo realizado en torno a la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

UPPERCUT: La SEP se quedó acéfala. Al salir Esteban Moctezuma de la dependencia para irse como embajador de México en EU no hay quien tome las riendas en la SEP. Las escuelas particulares decidieron tomar sus políticas a pesar de la emergencia y advierten que volverán a clases antes de que desaparezcan. Y aunque Delfina Gómez fue nombrada la sucesora de Moctezuma, ésta se quedó muda en el primer conflicto, por lo que parece que no hay nadie que resuelva.

