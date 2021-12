Tres diputados del PAN, agresores de mujeres

El día Internacional de la Violencia contra las Mujeres acaba de pasar; sin embargo, parece que se olvida la gravedad de las agresiones cometidas por tres diputados locales y federales del PAN, violencias que nosotros en Morena no dejaremos de denunciar. El tema siempre será vigente y de trascendental importancia.

No dejemos atrás que el diputado del PAN por Guanajuato Jorge Romero Vázquez fue detenido y encarcelado el pasado 31 de agosto luego de ser vinculado a proceso por violación espuria de Regina Irastorza Tomé quien se atrevió a denunciarlo pero, no ha tenido acceso pleno a la justicia.

No olvidemos que la violencia feminicida en el Estado está al alza al pasar del lugar 25 al cuarto en muertes violentas de mujeres, documenta el estudio “Violencia feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias” de ONU Mujeres), 413 mujeres fueron asesinadas el año pasado en el territorio estatal.

Primero, un Juez de Control, vinculó a proceso al entonces diputado electo del PAN Romero Vázquez, acusado de violación, quien se inconformó con la vinculación, tras lo cual, el magistrado que resolvió al respecto confirmó la decisión del juez de control, de vincularlo a proceso por violación espuria.

Tres meses después, el 24 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, que se supone autónoma, solicitó la reclasificación del delito para cambiarlo de violación a abuso sexual dejando en libertad a Jorge Romero Vázquez a pesar de las decisiones previas del juez de Control y del magistrado.

Este tipo de actos de impunidad lacera los derechos humanos de todas las mujeres, y propina violencia institucional por parte del Poder Judicial de Guanajuato contra Regina.

El acto del diputado fue grave, y ahora tiene la imputación de un delito menor (abuso sexual) con ayuda de las autoridades. Jorge Romero, obtendría así una pena menor por abuso que por violación, lo cual significa un desaseo jurídico en contra de la víctima. ¿Contra qué se enfrenta una víctima cuando hay un agresor que es influyente, hijo de un expresidente municipal de Irapuato, o amigo del gobernador, o del Fiscal Zamarripa? ¡Zamarripa, amigo del gobernador, debe irse! a pesar de que la mayoría panista en el congreso de Guanajuato lo sigue solapando.

No se puede minimizar una violación, tampoco la misoginia. Todo gobierno debe defender, y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

También está el caso de Mario Mata, diputado federal panista del Estado de Chihuahua que agredió y ejerció violencia contra la Senadora Bertha Caraveo Camarena “con una serie de improperios acerca de mi persona, diciendo que era una iletrada, que no sabía escribir, que menos sumar ni restar”, comentó la Senadora que tiene 30 años como académica y ha interpuesto una denuncia de Violencia Política de Género en el INE contra Mata para que se haga justicia.

La Senadora Caraveo Camarena pide que el diputado federal le ofrezca una disculpa pública desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que el Instituto Nacional Electoral lo incluya en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política de Género, además de que el diputado tome un curso intensivo de perspectiva de género en INMUJERES para que no vuelva a ejercer violencia contra las mujeres.

Y por último, un tercer diputado de Acción Nacional que es otro agresor. Se trata de Ricardo Rubio, diputado local por la Alcaldía de Coyoacán denunciado el 21 de febrero por violentar a su mujer, y después presionarla para que ésta retirara la denuncia en su contra “porque estaban viendo cómo se arreglaban las cosas”.

No debemos permitir que quien violenta a su esposa continúe siendo legislador por la Ciudad de México, y yo como Senador por la ciudad de México le pido a la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México que no archive esta carpeta y que se castigue a Ricardo Rubio, y que no se permita que un hombre que violenta a su esposa continué como legislador por la Ciudad de México.

Son tres casos documentados con denuncias, tres casos de diputados panistas, uno en Guanajuato, otro en Chihuahua y uno más en la Ciudad de México.No dejaremos de insistir en que estas actitudes por parte de cualquier diputado, ya sea local o federal, no deben solaparse.

Son actos graves y cobardes y cada uno de ellos debe renunciar a sus cargos y que se tomen acciones concretas contra los agresores de mujeres. Morena no es cómplice de ningún violador, de ningún agresor. En Morena no mentimos, no robamos, y no traicionamos a ninguna mujer.

Sumado a la gravedad de lo anterior, el Partido Acción Nacional, PAN,llegó a las alcaldías que gobiernan para operar una red de nepotismo que involucra a alcaldes, diputados federales y locales así como dirigentes del PAN.

Son al menos 25 las familias que forman parte de esta red que cobra en conjunto más de 40.5 millones de pesos al erario.Esto ocurre en las Alcaldías: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, y Álvaro Obregón.

En la Alcaldía Miguel Hidalgo, el alcalde es Mauricio Tabe y su secretario particular es Mario Rodrigo Villanueva López. La esposa de este último, Verónica Esther Rodríguez Escalona es coordinadora de Ventanilla Única, mientras que su primo Daniel Núñez Villanueva, es titular de una subdirección.

Javier Bernal Robles es director de Vinculación de la Alcaldía Miguel Hidalgo y su esposa, Juana Pedroza Casquera es subdirectora de Centros de Desarrollo Humano.

En esta alcaldía también trabaja Rodrigo Espina Miranda como director de Gobierno que es hermano del diputado local del PAN, Gonzalo Espina, como documenta SDP, Noticias.

Juan Pablo Gutiérrez González es Director de Desarrollo Humano y Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y su primo, Carlos Jiménez Meza, es subdirector de Recursos Financieros.

También está Rafael Calderón Jiménez, director de Modernización Administrativa, casado con América Alejandra Rangel Lorenzana, diputada local del PAN, mientras que uno de sus primos, Eduardo Zúñiga Rangel, es secretario técnico del Congreso de la Ciudad de México.

Además, Ileana Dante Calderón de Luis, sobrina de la diputada América Rangel Lorenzana es concejal del PAN, en la Alcaldía Tlalpan.

Cesar Mauricio Garrido López, director jurídico de la Miguel Hidalgo, es hermano de Diego Garrido López, diputado local del PAN por Gustavo A. Madero.

Y por si fuera poco,María Guadalupe Martínez Fisher, subdirectora de Ferias del Saber y Bibliotecas, es hermana de Margarita Martínez Fisher, secretaria de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN. ¡Todo queda entre parientes! La suma de los sueldos de ambas hermanas asciende a 158 mil, 250 pesos mensuales.

El diputado federal Santiago Torre Blanca tiene a su concuño como JUD de Seguridad Ciudadana, José Camacho Zamarrón.

En la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves tiene a su hermana Vianey Cuevas Nieves como coordinadora territorial de la Alcaldía, y Ana Jocelyn Villagran Villasana, diputada Local del PAN, es pareja de Diego del Valle que es JUD de Centros Sociales y Culturales en Álvaro Obregón; entre ambos cuentan con un sueldo de $97 mil 284 pesos.

En la Alcaldía Benito Juárez, cuyo alcalde es Santiago Taboada, Susana González Lebrija es la directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva y suegra del coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero.

El secretario particular de Santiago Taboada es Mauricio Graciano Pérez, mientras que su hermana, Ivette Gabriela Graciano Pérez, es la directora de Desarrollo Social de la alcaldía.

El director jurídico de Benito Juárez, Jaime Mata Salas, es hermano de Karla Mata Salas, concejal en la alcaldía Iztapalapa.

En la Alcaldía Coyoacán el subdirector Territorial es Ángel Licona Becerra y su esposa, Arantza Sánchez Cué, es concejal del PAN en la misma alcaldía; ambos tienen el mismo sueldo: $35 mil 248 pesos al mes.

En Azcapotzalco, la alcaldesa es Margarita Saldaña Hernández y su primo, Juan Carlos Saldaña, es subdirector jurídico en Benito Juárez.

Además, Víctor Mendoza Acevedo director general de Planeación de Azcapotzalco, es hermano de Luis Mendoza Acevedo, diputado federal del PAN.

En la Alcaldía Álvaro Obregón cuya alcaldesa es Lía Limón tenemos que la diputada Claudia Montes de Oca Del Olmo es hermana del dirigente del PAN en la Alcaldía Álvaro Obregón; y es también cuñada de Sandra Jenn Ramírez Elizalde, concejal del PAN en Álvaro Obregón.

Y hay otros casos más…

¡Qué bonitas familias! ¡Qué bonitas familias!

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

