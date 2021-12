La señal y el ruido: La política exterior de México en Norteamérica

En "The Signal and the Noise", libro clásico del 2012, Nate Silver aborda desde la estadística una serie de métodos para evaluar predicciones electorales. La idea central es encontrar, entre el ruido, una señal precisa. En su caso, el objetivo es discernir qué métodos funcionan para predecir contiendas democráticas. No obstante, la idea de Silver es útil para analizar la política exterior de México en Norteamérica. ¿Dónde está la señal, y dónde el ruido, en nuestra diplomacia con EE.UU. y Canadá?

Tras la elección del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, una parte de la opinión pública auguraba un conflicto entre México y Estados Unidos. A finales de 2021, es evidente que dichos analistas tomaron por señal lo que en verdad era ruido. La realidad es contundente: la relación entre México y EE.UU. es notablemente positiva, como demuestra la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) donde el presidente López Obrador encabezó la delegación mexicana en Washington D.C.

Los encuentros en persona con el presidente Biden, el primer ministro Trudeau y la vicepresidenta Harris son señal evidente de relaciones diplomáticas en apogeo. Es también la punta de un iceberg más profundo: el trabajo por retomar y repensar los principales espacios institucionales a nivel norteamericano. En ese sentido, en la CLAN se retomó el trabajo previo, encabezado por el canciller Ebrard y por el jefe de Unidad, Velasco, del rediseño de la política exterior norteamericana.

Los cambios de la arquitectura de nuestra diplomacia norteamericana han sido significativos. Quizá el cambio más profundo se encuentra en materia de seguridad. En octubre ambas administraciones relanzamos la cooperación bilateral, reafirmando el mutuo respeto a nuestras soberanías y reformulando los principios centrales detrás de la estrategia conjunta. Bajo el Entendimiento Bicentenario, buscamos hacer frente al crimen transnacional desde un enfoque de salud pública, inteligencia y políticas sociales. Es un cambio toral frente al asistencialismo bélico propio de la Iniciativa Mérida.

Como parte del Entendimiento Bicentenario, llevamos a cabo el Diálogo Alto Nivel de Seguridad, para el que recibimos en México a una delegación encabezada por los secretarios Blinken y Mayorkas, así como al fiscal general Garland. En dicho espacio, el canciller Ebrard presentó como prioridad aumentar los esfuerzos conjuntos contra el tráfico de armas y municiones a nuestro país. Antes un tema tabú, el combate al trasiego de armas de fuego es ahora materia indispensable en las mesas de diálogo con EE.UU.

En buena medida, gracias al espacio abierto por el litigio contra 11 fabricantes y distribuidoras de armas que México, bajo el liderazgo de la Consultoría Jurídica de la Cancillería, ha presentado ante una corte federal en Boston, Massachusetts. Hacia 2022, bajo la conducción de nuestros embajadores y cónsules en Estados Unidos y Canadá, seguiremos demostrando que el supuesto conflicto no es más que ruido. Y que la verdadera señal es la de tres gobiernos progresistas que trazan una agenda en común.

POR ARTURO ROCHA

COORDINADOR DE ESTRATEGIA PARA AMÉRICA DEL NORTE EN LA SRE

