Sonaron los tambores de guerra en Morena

La guerra en Morena, tras las elecciones internas para elegir candidatos a las seis gubernaturas donde habrá elecciones estatales en 2022, abrió fuego cruzado y se augura que la batalla será larga, porque detrás también está la defensa al proceso para la elección del candidato o candidata presidencial. Maki Ortiz y Susana Harp, derrotadas aspirantes de Tamaulipas y Oaxaca, denuncian fraude en el proceso por un “manejo amañado” de encuestas.

Detrás de la declarada rebelión que sonó fuerte con todo y tambores de José Ramón Enríquez, aspirante derrotado al gobierno de Durango, está, al mismo tiempo, el reclamo de Ricardo Monreal contra el método para designar a los candidatos.

La pelea de Enríquez, hombre del coordinador de Morena en el Senado, tiene ese fondo de manera velada y se va a poner más ruda ahora que las relaciones diplomáticas entre él y la 4T parecen haberse roto definitivamente. Hay que agregar que ayer mismo, y luego de una audiencia inédita que se aplazó durante horas en contra de otro de los mejores aliados de Monreal, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, fue vinculado a proceso por homicidio, a pesar de que el juez no aportó pruebas.

—Dijo usted que vendrá una caravana a la Ciudad de México para protestar contra el dirigente de Morena, ¿qué le quiso decir a los duranguenses?, pregunté a Enríquez.

—No, a todo el país. Vemos una gran incongruencia entre lo que dice el Presidente y hace el partido y esto es peligrosísimo para 2024. Documentamos ante Notario que Morena, antes del proceso, ya había decidido candidatos en Oaxaca y Durango. Nunca lo habíamos visto en política. Estamos en un movimiento donde decimos que el respeto al pueblo es no robar, no mentir, no traicionar, es precisamente que esa columna vertebral se cae.

Al autor de esta columna no le queda duda de que el verdadero adversario de Andrés Manuel López Obrador está dentro, por ahora de Morena, y va a estirar toda la liga para pelear por la candidatura en su partido rumbo a 2024, pero si ésta se revienta entonces el aspirante zacatecano podrá meterse a la oposición por la ventana que le ha dejado abierta la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) y puede lograr volver a unirla con Movimiento Ciudadano. Estamos ante un parteaguas de la política.

•••

UPPERCUT: Otra vez la misma historia. Para hacer frente a la inevitable cuarta ola de la pandemia por COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de México va por un rumbo y el gobierno federal por otro. Claudia Sheinbaum cancela el evento de Fin de año, mientras Hugo López-Gatell le dice pásale a Ómicron.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ