El año que resultó ser un trienio

“Con la desaparición del futuro, lo único que sigue en tus manos es el ahora. Entonces puedes profundizar en este ahora, hagas lo que hagas. Este es el único momento que tienes”. Osho

Cuando parecía que 2020 fue un año atribulado y lleno de experiencias nuevas debido a la emergencia sanitaria que azotó al mundo entero y que con su conclusión la vida volvería a su “normalidad”, llegó 2021 y nos mostró que los acontecimientos no cesan con el brindis del 31 de diciembre de cada año solar.

Se pensó que con el plan de vacunación encontraríamos “la luz al final del túnel”, sin embargo, aunque este plan amainó los estragos ocasionados por el COVID-19, la realidad es que la distribución de las dosis han venido a demostrar las desigualdades entre naciones ricas y pobres, la importancia de sistemas de Salud robustos y tener en cuenta que el virus —y sus variantes— llegó para quedarse entre nosotros.

En el ámbito político y social, este año que está a punto de terminar también nos dejó varios momentos memorables a nivel local e internacional. Desde los primeros días de enero pudimos observar algo sin precedentes, una horda de fanáticos de Donald Trump irrumpió de manera violenta en el Capitolio mientras los congresistas estaban reunidos para realizar la certificación de los votos y, por ende, otorgar la victoria oficial a Joe Biden.

Fueron horas de incertidumbre y perplejidad para las y los espectadores en territorio estadounidense y demás latitudes. Este terrible evento dejó cinco personas muertas, decenas de detenidos y la enseñanza de que la polarización política no traerá ningún aspecto positivo a la sociedad.

Otro suceso en este 2021 fue el retorno de los talibanes en Afganistán. Después de 20 años de ocupación por parte del ejército estadounidense, Joe Biden decidió retirar a las tropas de suelo afgano, factor determinante para completar el “caldo de cultivo” que se gestaba. El presidente Ashraf Ghani decidió dejar su gobierno, país y sociedad en manos del ejército Talibán, quienes previamente habían conquistado las ciudades afganas más importantes hasta tomar Kabul, sin resistencia, para reinstaurar el Emirato Islámico y, con ello, las leyes de la sharia, dejando al margen los derechos humanos y la libertad de la sociedad afgana.

En nuestro país, un mes antes de las elecciones intermedias, la tragedia de la Línea 12 del Metro dejó al descubierto una espiral de corrupción que trajo como resultado el fallecimiento de 27 personas y casi un centenar de heridos, donde los principales involucrados fueron los fundamentales contendientes para la sucesión de López Obrador en 2024, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, además de Miguel Ángel Mancera.

Ya en el terreno electoral, Morena no obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, pero resultó ganador en 11 de las 15 gubernaturas que estuvieron en juego.

Así, a unos días de comenzar el 2022 el mundo enfrenta una inflación que no se había vivido en un par de décadas; Alemania –y la Unión Europea– no contará más con Angela Merkel; Chile se prepara para un nuevo constituyente y un “golpe de timón” desde La Moneda; Francia llevará a cabo elecciones presidenciales; en México se realizará la revocación de mandato y los conflictos con el INE parece que durarán un poco más; seguiremos con contagios de COVID-19 en la variante “Ómicron”, y otras que resulten. En fin, parecería que 2020 no ha terminado y se seguirá prolongando otro año más; sin embargo, también debemos tener la esperanza de que este tiempo oscuro también pasará.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

MAAZ