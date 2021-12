Urge justicia

Hace apenas dos días escribí acerca de uno de los problemas estructurales que tiene nuestro país, la política migratoria. Además de mencionar los problemas de pobreza, desigualdad e inseguridad. Dentro de este último, en el problema de seguridad, existen niveles y dimensiones que hacen que sea el más grave de todos. Dejando de lado los delitos de fuero común como el robo (casa habitación, automóviles, a transeúntes, etc.), la extorsión, secuestros, asesinatos, feminicidios, “levantones” y desapariciones son el -rancio- pan de cada día de las y los mexicanos. No tienes que ser un gran científico o intelectual para darte cuenta que algo no está bien en nuestro país.

Somos el país donde se asesinan a 10 mujeres al día por razón de género y somos la nación donde existen más desapariciones forzadas en el mundo, con un promedio de 23 diarias, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, estas cifras son algo inciertas, pues están basadas en las pesquisas con ministerios públicos del territorio nacional, Segob y algunos colectivos, porque también somos un país que no tiene la cultura de la denuncia (por distintos motivos) y de aquellos casos reportados a las autoridades, más del 95 % se quedan sin resolver, por lo que seguramente estos datos son mayores.

En los tres años de la administración actual se han contabilizado más de 21 mil personas sin localizar (algunas fuentes dicen que son 24 mil) en el país, según las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a cargo de la Secretaría de Gobernación, donde los estados con mayor cifra de personas desaparecidas y no localizadas, son Jalisco con 3,928 personas; la Ciudad de México con 1,873; Nuevo León, 1,792; Michoacán, 1770 y el Estado de México con 1,717. El 74 % de estas desapariciones son hombres, el 25 % mujeres y el uno por ciento se desconoce el sexo. A esta horrorosa problemática se le debe de sumar la grave crisis forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar y las cientas de fosas clandestinas en varios puntos del territorio nacional.

Ante tal situación de graves dimensiones, donde claramente las autoridades están rebasadas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas visitó el país -por primera vez en noviembre pasado- al mando de Carmen Villa Quintana y un grupo de expertos para recorrer 12 estados donde se reunieron con autoridades federales y estatales, comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, así como realizar el acompañamiento a exhumaciones, jornadas de rastreo y visitas a cárceles. El resultado de esta visita se presentará en marzo del siguiente año, pero podemos intuir las conclusiones: impunidad sistémica, ineficiencia, revictimización, discrecionalidad y que quienes en realidad realizan la búsqueda son las familias.

Como lo he dicho repetidamente al respecto de los feminicidios y en el caso de las y los desaparecidos en el país: no son solo números, son historias, son nombres, son personas con familias, amigos, parejas. No debemos de normalizar que esta situación sea cotidiana, debemos exigir con vehemencia la resolución de los casos y que no se repita ni una desaparición forzada más. Este país necesita justicia de manera urgente. Mi total apoyo a las familias y colectivos de búsqueda.

POR ADRIANA SARUR

