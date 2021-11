Ruta2022, Quintana Roo

Sin duda, Tamaulipas y Quintana Roo son los dos estados más codiciados por Andrés Manuel López Obrador de cara a las seis elecciones de gobernador que estarían en juego el próximo año.

Quintana Roo representa la joya de la corona por su enorme potencial económico, es el principal receptor de turismo de México. La Riviera Maya es uno de los principales destinos para el turismo mundial. Pero, principalmente, representaría seguir extendiendo la presencia de Morena en el país. A 201 días de la elección, las encuestas dan una clara ventaja al partido oficial y Carlos Joaquín González, el actual gobernador de Quintana Roo, enfrenta un horizonte que amenaza tormenta.

Mientras Morena va muy adelantado en la selección de su candidato o candidata a gobernar Quintana Roo, la oposición esta rezagada. Uno de los mayores problemas es que Carlos Joaquín González es un huérfano político. Después de romper con el PRI, porque no le dio la candidatura a gobernador, de inmediato aceptó la nominación del PAN-PRD. ¿A quién le debe su lealtad? Además, no se ha preocupado por formar cuadros en su gobierno que pudieran sucederlo, o al menos no hay nadie visible.

Además, hay que sumarle la constante descomposición de la seguridad pública en la Riviera Maya. Pareciera que sigue la misma ruta que sacó a Acapulco de las preferencias del turismo internacional. Cierto es que el crimen organizado no llegó a Quintana Roo durante el gobierno de Carlos Joaquín González, pero también lo es que ha sido capaz de contenerlo. Si el problema continúa, será una catástrofe económica para México. Es, sin duda, uno de los principales retos -si no es que el más importante- para el próximo gobernador o gobernadora.

Los nombres ya se conocen. Por Morena, figuran Mara Lezama, quien se reeligió como presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún). También levantó la mano la senadora Marybel Villegas, quien ya recorre el todo el estado desde hace meses y cuenta con el apoyo del senador Ricardo Monreal. Anote a Rafael Marín, director general del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y cercano a López Obrador.

Del lado de la alianza opositora, la lista es variada. Está el expresidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), Filiberto Martínez Méndez, de extracción priista. El PAN presenta a la senadora Mayuli Martínez o al diputado local Eduardo Martínez Arcila. También suspira Julián Ricalde, perredista y expresidente municipal de Benito Juárez. Movimiento Ciudadano parece que apostará todas sus fichas al actor y empresario, Roberto Palazuelos.

BON APPÉTIT. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, firmó un convenio con el Colegio de Notarios. A través de un módulo, se ofrecerán orientación y servicios que den certeza jurídica en materia patrimonial, empresarial y testamentaria a la gente. Es una jugada de dos bandas, porque también se dará asistencia jurídica a pequeños comerciantes y emprendedores para establecer sus empresas y tramitar sus actas constitutivas.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

PAL