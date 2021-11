Pymes, reto para bancos

Un reto de tiempo atrás para la banca comercial ha sido el financiamiento a las Pymes, un nicho si bien extenso de negocios, con pocas ganancias por su elevado riesgo.

El IPADE Business School, que dirige Lorenzo Fernández, junto con Bring Global, cuyo CEO es Carlos Alves, realizaron una investigación que explora cómo la transformación digital de las instituciones financieras podría ayudar en el reto de apoyar a pequeñas y medianas empresas.

Algunos datos de contexto son los que dan cuenta del limitado acceso a productos y servicios a ese mercado, ya que, según Banco de México, la participación del crédito para Pymes en el financiamiento al sector privado no financiero apenas llega a 9.6 por ciento hasta marzo de 2021, muy por debajo de lo que se otorgó a empresas grandes, con 44 por ciento.

Aunado a esto, la contratación de servicios, como la apertura de cuentas y solicitud de créditos siguen siendo procesos analógicos poco apoyados en los digitales, por lo que las Pymes prefieren recurrir a préstamos con proveedores, familiares o amigos, tarjetas bancarias e incluso, en el menor de los casos, sus propios ahorros para resolver necesidades de capital.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la banca debe aprovechar modelos digitales para ampliar su presencia entre las Pymes, lo que puede influir en los costos, pero también en buscar mecanismos de lealtad con esas empresas.

LA RUTA DEL DINERO

En diversos círculos políticos y empresariales no gustó que el Presupuesto de Egresos 2022 fuera aprobado sin modificar un solo peso. La aprobación en lo general y en lo particular, contó con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones. Aquí lo interesante fue que ya se puede ver un bloque opositor real en la Cámara de Diputados, comandados, principalmente, por Marko Cortés y sus 114 legisladores panistas que le quieren enviar un claro mensaje al gobierno federal, que no se impondrá su voluntad a diestra y siniestra.

La prueba de fuego para la coalición Va Por México vendrá cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador busque debilitar al INE e imponer la contrareforma eléctrica. Ahí es donde realmente se espera un contrapeso que ponga fin a tres años de administración sin una oposición real...

Concluida la gestión de Javier Corral Pinal, en Chihuahua, en donde sus errores políticos y financieros fueron evidentes, al grado de solicitarle ayuda al gobierno federal, depara un arduo trabajo a la gobernadora Maru Campos. Por lo pronto, se advierte una lucha por la igualdad de género, y Chihuahua es el primer estado donde las mujeres son las que dirigen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la votación unánime registrada en la sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, donde fue elegida presidenta Myriam Victoria Hernández Acosta. Y bueno, en el Congreso muestra su liderazgo Georgina Bujanda, sin duda un tridente que dará mucho qué hablar.

