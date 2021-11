Oposición consciente en Veracruz

Una frase atribuida a Mahatma Gandhi dice que uno debe ser el cambio que quiere ver en el mundo; es decir, debemos ser, todos los días, el cambio que necesitamos en nuestros estados y el país.

Ahora que quedó formalmente instalada la nueva legislatura en mi natal Veracruz, los diputados priistas estamos trabajando sin descanso, por recuperar a nuestro estado, a través de un verdadero cambio para bien de las familias.

Tuve la honrosa encomienda de haber sido designada por mis compañeros de bancada como la Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI); la única mujer que lidera una fracción; la única priista veracruzana, hasta ahora, en serlo en el Congreso Local.

En equipo, vamos a trabajar en una agenda emanada de las verdaderas necesidades de las y los veracruzanos, centrados en tres ejes primordiales: mujeres, justicia social y recuperación económica; les explico el porque.

Las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Cartografía del Feminicidio en México 2021, así como los del SESNSP; colocan a Veracruz como la segunda entidad donde más feminicidios se han perpetrado: 55 al corte de septiembre. Por eso, la prioridad es trabajar para que las niñas, jóvenes y mujeres veracruzanas para que vivamos tranquilas y seguras.

Además, somos uno de los estados en donde más se ha agudizado la pobreza, como lo demuestran los datos del Coneval. Por eso, hacer de la justicia social un eje de nuestra agenda, es una prioridad para cerrar la brecha de la desigualdad y poder potencializar a nuestro estado que tanto lo necesita.

Como a todo el país, la recuperación económica es una prioridad para millones de veracruzanos, debido a la doble crisis provocada por el Covid19 que ha traído el cierre de negocios, la pérdida de empleos y la carencia de inversiones. En lo personal, me he reunido con muchos prestadores de servicios, quienes han aportado no solo su radiografía, sino sus propuestas, para pronto salir juntos de este gran problema.

Somos una oposición consciente que trabaja de manera puntual, con visión y estrategia, a fin de entregar buenos resultados a nuestros paisanos, pero sobre todo, lo haremos con y para la gente, escuchando siempre, privilegiando el diálogo; actuando de forma informada, propositiva y responsable, que defienda lo que beneficie a Veracruz, y que luche contra lo que le perjudique.

Ese será el sello de la casa; ese será nuestro papel en este Congreso veracruzano.

POR ANILÚ INGRAM VALLINES

COORDINADORA DIPUTADOS LOCALES PRI VERACRUZ

@ANILUINGRAM

