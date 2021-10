Lázaro Cárdenas, ¿El tapado?

El abogado Julio Scherer renunció hace casi ya dos meses y lo siguen extrañando en Palacio Nacional.

María Estela Ríos González asumió como consejera jurídica de la Presidencia el pasado 2 de septiembre, y si bien se le reconoce como una abogada con amplia trayectoria, dejó de atender los asuntos que en su momento le encomendaron a su antecesor. Esa tarea, me dicen en Palacio Nacional, han querido encomendársela a Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores del presidente López Obrador, sin embargo, es algo que no termina por aceptar.

El hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el hombre más visible y cercano al Presidente, tras la salida de Julio Scherer.

Pero son personalidades completamente diferentes.

Scherer Ibarra actuaba como una especie de vicepresidente, mientras que el exgobernador de Michoacán atiende cuestiones más operativas y de la agenda presidencial.

Él y Scherer tienen personalidades diametralmente opuestas. Pero el hijo del ingeniero Cárdenas se convirtió en uno de los hombres más cercanos al jefe del Ejecutivo federal.

Es de un trato diferente al exconsejero jurídico. A él le gustan menos los reflectores y las cámaras, pero de un tiempo a la fecha, quien quiere acercarse al Presidente, tiene que buscarlo personalmente.

Los gobernadores y secretarios de Estado son los que más lo buscan, y saben por qué. Incluso, me dicen que de él depende el orden de aparición en la conferencia mañanera.

Públicamente, el Presidente no habla de Lázaro Cárdenas, pero por la forma en la que actúa y el grado de influencia en la toma de decisiones, me comentan que es alguien al que no hay que perder de vista de cara a la sucesión presidencial.

El exgobernador michoacano se convirtió en la sombra del Presidente. No hay reunión de gabinete en la que no esté. Todo mundo lo busca para cualquier gestión de gobierno, desde una simple audiencia, hasta por el simple hecho de aparecer en la mañanera.

Eso sí, no se caracteriza por ser míster simpatía. De hecho, es más hosco que el exconsejero jurídico, pero es quien, de una forma u otra, tomó parte importante de las tareas que venía desarrollando Julio Scherer.

Esa actitud y su cercanía con el primer mandatario lo han convertido en un foco de atención para muchos.

Contrario a lo que podría pensarse, su bajo perfil y discreción en su actuación lo han puesto como uno de los presidenciables. Hay quienes piensan incluso que es el verdadero tapado de cara a las elecciones de 2024.

Lo cierto es que su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, a diferencia de otro de los padres de la izquierda moderna, como Porfirio Muñoz Ledo, ha sido muy cauto con sus opiniones en torno a la 4T.

•••

Alguien debería decirle al senador Félix Salgado: “Ya siéntese, señor; deje que su hija gobierne Guerrero, deje de incomodarla públicamente”.

De pena ajena que le dé órdenes y la traiga a jalones en cuanto evento se apersona, como si él fuera el gobernador.

Bueno, es algo que todo mundo sabe y presume. Pero por decoro, debe de guardar más las formas para no hacer pensar que sólo utiliza y manipula a la gobernadora Evelyn Salgado.

•••

Cada vez son más las voces que vaticinan una inminente ruptura en la Unión de Alcaldías de la CDMX, conformada por autoridades electas de PRI, PAN y PRD.

Hay quienes piensan que los egos y los proyectos personales de algunas alcaldesas y alcaldes aliancistas podrían dar al traste con la alianza que se construyó en las elecciones pasadas.

Hay algunas que desde su toma de posesión generaron muchas críticas y no son vistas desde el gobierno central.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo, a propósito de la sucesión presidencial: “La acumulación de pequeñas ventajas lleva a una supremacía considerable”.

