El delegado de Migración que usa vuelos privados

Continúa la instalación de comisiones legislativas en la Cámara de Diputados. Rosa María González Azcárraga, del PAN, asumió como presidenta de Asuntos Migratorios, instancia del Congreso que debe ser relevante por la crisis migratoria en el país, pero que en la recta final de la pasada Legislatura se desentendió del grave problema que representa la entrada ilegal de caravanas de indocumentados. Lo mismo ha ocurrido con la comisión del Senado a cargo de Bertha Alicia Caraveo Camarena. ¿La conoce?

González Azcárraga es de Tampico y ha visto el deambular de los migrantes centroamericanos, venezolanos, haitianos y otras nacionalidades. En los últimos dos años intentan cruzar a EU en busca de una vida mejor. “Quieren ocultar la crisis, se incrementó la violencia, los problemas de salud y los registros civiles se están llenando de bodas falsas: mujeres u hombres que traen dinero pagan 30 mil pesos para casarse, poder regularizarse y luego pasar del otro lado”, dijo la legisladora.

El gobierno federal, asegura, se hace de la vista gorda para no atender el problema alegando falta de recursos, no sólo para evaluar la situación de cada uno de ellos, sino para la comida y atenciones médicas, por eso endosa el problema al gobierno estatal, pero éste no tiene la capacidad de cubrir las necesidades y hereda la desgracia a las alcaldías. “Es una bomba de tiempo; no tarda en estallar”, dice la legisladora tras asumir la presidencia.

Es el primer tema que tiene por abordar. Pero hay otras denuncias en su carpeta, del que no habló en público porque todo se centró ayer en la Ley de Ingresos, pero me adelanta que mandará un oficio al Instituto Nacional de Migración y/o presentar un punto de acuerdo para que se investigue al delegado de dicho instituto en Tamaulipas, Segismundo Martínez Delgado, pues el miércoles pasado viajó en un vuelo privado de Texas, EU, a Ciudad Victoria con dos personas de nombres Marcela Rueda y Gerardo Hernández.

“No va con los discursos de austeridad, ni el Presidente de la República usa aviones privados, y menos cuando el Instituto de Migración alega que carece de presupuesto cada vez que se habla de los problemas. Se debe investigar porque hasta ahora el señor no ha hablado de su viaje”, expresó. El avión en el que se trasladó cuenta con la matrícula americana N569PA, según los datos proporcionados por la legisladora panista.

Uppercut: Quien se prepara para asumir hoy como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados es Javier López Casarín, del PVEM. Es cercano a Ebrard y por lo que está pasando con los científicos será una posición clave, además de que es experto en innovación, un tema fundamental en lo inmediato en todos los sectores. Su llegada es vista con buenos ojos por el camino a recorrer en estos ámbitos.

