¿Normalidad? Todavía no

El mundo parece estar acercándose a la “normalidad”, las restricciones se esfuman, las economías abrieron, los trabajadores volvieron a sus empleos de forma presencial, los niños están en las aulas. ¿El planeta volvió a los días prepandemia? La realidad es que aún no.

Si bien las cifras de enfermos y decesos van en picada en el mundo desarrollado, aún hay algunos focos rojos y brotes de desconfianza a las vacunas, lo que frena la recuperación económica.

Un claro ejemplo es Rusia que, pese a desarrollar una de las inmunizaciones con mayor porcentaje de eficacia (92% de acuerdo con la revista médica The Lancet) la gente simplemente no quiere recibir la inyección. Esta situación tiene al país sumergido en el peor pico de la pandemia. Durante octubre ha reportado constantes récords y se acerca a las mil muertes diarias.

Los rusos desconfían de su vacuna, el gobierno se niega a imponer restricciones y no hay seguimiento para contactos de infectados, un caldo de cultivo, no muy diferente a México.

En Estados Unidos, donde hay una notable disminución de contagios, hospitalizaciones y decesos, el zar antiCOVID, el doctor Anthony Fauci, destacó que aún no puede decirse que el virus está bajo control.

Así, el sistema sanitario estadounidense se prepara para una probable oleada esta Navidad, con picos de COVID-19 e influenza. En Europa, Alemania se ha hecho de más inmunizaciones contra la gripe estacional.

Para presionar a los escépticos a que se inmunicen varias naciones, como España, Alemania y Francia han dejado de hacer pruebas gratuitas de COVID-19 para los no vacunados; en el país galo, quien no haya recibido las dosis de protección tiene que pagar 51 dólares por un test que permita tener un pasaporte sanitario de tres días.

Hasta ahora, 48 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis de inmunización, la cifra es casi inexistente en el mundo con pobres ingresos, en los que sólo 2.5 por ciento de los habitantes se han vacunado.

A corto plazo, no se espera que nos libremos de la mascarilla, ésta podría estar presente en la vida cotidiana de todo el planeta hasta mediados de 2022; no obstante, hay muchos incautos que creen que por estar vacunados no deben seguir más las medidas de prevención… tiempo al tiempo.

En lo económico, el panorama no es mejor, las secuelas son más que evidentes y el fantasma de la escasez en las próximas fiestas de fin de año está presente. Los confinamientos y las restricciones de viaje provocaron falta de materias primas y trabajadores que ha entorpecido la cadena de suministro y elevado los precios de los productos.

¿Qué necesitamos para la anhelada normalidad? La ciencia señala que la clave es el mayor porcentaje de población vacunada posible; sí, eso incluye a los menores de edad, aunque muchos pseudoexpertos los desdeñen.

