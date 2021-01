¿Qué dio pie al asalto al Capitolio de Estados Unidos? La respuesta es: casi cuatro años de polarización y conflictos entre la población, avivados por el discurso de un Presidente que se creía eterno en el poder.

Los fanáticos de Trump —algunos con perfil terrorista— azuzados por éste al no aceptar la derrota, atacaron la democracia cuando los representantes de la soberanía nacional celebraban allí la sesión de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por el candidato demócrata, Joe Biden.

El aún Presidente insiste en que él ganó la elección de noviembre pasado y aunque presentó controversias en las cortes de seis estados, ha perdido 50 de éstas, incluida una en la Corte Suprema.

El New York Post había titulado en su nota de ocho columnas: “Señor presidente… Detenga la locura. Ha perdido la elección”, porque después del proceso electoral, su temperamento, discurso y movimiento terminaron de encender los focos que velan la democracia y que estallaron ayer en Washington.

El mundo condenó lo sucedido en el Capitolio. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, ni el Presidente mexicano, ni su secretario de Relaciones Exteriores, se pronunciaron al respecto.

Mientras ocurría el ataque, Marcelo Ebrard, el canciller, hablaba con el asesor de seguridad de Joe Biden para poner temas bilaterales sobre la mesa, pero no se sabe que haya hablado sobre la conspiración.

“Coincidimos en la importancia de nuestra relación y las coincidencias que habrán de orientarla”, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter poco después del atentado en Washington, y a las ocho de la noche de este miércoles no dijo más.

En cambio, Ricardo Monreal condenó la violencia en el Capitolio de Estados Unidos y se manifestó a favor de la resolución pacífica de los conflictos por la sucesión presidencial en el país vecino. ¿El silencio de AMLO cuánto le va a costar al gobierno de la 4T?

López Obrador dirá esta mañana que no hay pronunciamiento por aquello de la no intervención, pero no hay que ser experto en temas internacionales para asegurar que el silencio también juega una posición en la era global.

Pero, ojo: lo que hizo Trump hoy amerita cargos penales. Sus senadores, que a medio día de ayer lo defendían, anoche ya le estaban dando la espalda.

La gran lección que debemos sacar de los lamentables hechos estadounidenses es lo que puede provocar la polarización desde el púlpito presidencial. Pongamos nuestras barbas a remojar.

Uppercut: No hay matices para decirlo. El sistema de Salud en el centro del país ha colapsado. Las ambulancias han tenido que regresar a los pacientes a sus casas por falta de espacio en los hospitales. Y hemos visto fotografías de pacientes tirados en el piso de las clínicas.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX