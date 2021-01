A punto de concluir su breve y cuestionable gestión como gobernador de Baja California, Jaime Bonilla respira por la herida y da muestras de su impotencia al no haber podido prolongar su período y menos, imponer a quien quería que lo sucediera: Amador Rodríguez Lozano.

De tal forma, en éstos últimos días y cuando su partido, Morena, ya eligió a quien será su abanderada en la persona de Marina del Pilar Avila Olmeda, expresidenta municipal de Mexicali, mientras que en la oposición la alianza PRI-PAN está a punto de cometer lo que podría ser un costoso error pues todo indicaría que la exmiss Universo, Lupita Jones, aceptará ser la candidata de dicha alianza a gobernar el estado, Bonilla Valdez no parece estar interesado en allanarle el camino a su correligionaria Avila Olmeda.

Más bien, el gobernador se dedica a denostar y a crear conflictos totalmente innecesarios en el estado. En cuanto a lo primero, una vez que Jorge Hank Rhon se postuló como candidato del Partido Encuentro Social a la gubernatura de BC, para devolver al estado al que llegó hace 35 años y a sus habitantes, parte de lo mucho que ha recibido, Jaime Bonilla le hace seguimiento casi personal al ingeniero Hank para hacerlo objeto de sus críticas en sus conferencias mañaneras descalificándolo.

La anterior resulta una acción muy burda que es producto de la víscera, más que de la razón porque, se podrá o no estar de acuerdo con Jorge Hank, pero no se le puede regatear su experiencia en la política, donde se desempeñó como presidente municipal de Tijuana. El dueño de Grupo Caliente se siente con posibilidades reales de obtener el triunfo y ha manifestado solo respeto para sus contendientes, así que Bonilla Valdez verá frustradas sus provocaciones.

Respecto lo segundo, -crear conflictos-, el aún gobernador bajacaliforniano tiene en la mira expropiar el Club Campestre de Tijuana, para lo cual, organizó una encuesta por Facebook con pregunta inducida, en la que participaron 800 personas de los 2.23 millones que viven en la ciudad fronteriza.

Se sabe que si esa jugada le sale bien, entonces Bonilla iría por el Galgodromo de Grupo Caliente, sin embargo, hay más de un detalle en el que posiblemente no ha reparado; para expropiar el Club Campestre, debió presentar una causa justificada de beneficio público, a la sociedad, lo que al parecer no ha hecho pues solo se ha limitado a decir que esa es una propiedad privada “que se robaron” y no tiene ninguna prueba de sus dichos.

En el caso de que lograra demostrar que con dicha expropiación se beneficia a la sociedad, entonces tendría que indemnizar a los socios del Campestre con alrededor de 46 millones de dólares y, ¿tendrá el gobernador Bonilla contemplados los recursos para ello?

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

MORCORA@GMAIL.COM