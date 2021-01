Morena, con marcada ventaja para junio

Las elecciones del 6 de junio próximo serán las más concurridas de la historia en México en razón del número de puestos de elección popular que estarán en lisa. Es la primera vez que las 32 entidades federativas de la República celebrarán elecciones locales el mismo día, además de que se renovará la Cámara de Diputados federal.



Es un esfuerzo sin precedentes por parte del INE e institutos electorales estatales, pues se podrán elegir diputados federales, 32 legislaturas locales, más de 1590 ayuntamientos y 15 gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.



A pesar de las enormes dimensiones que este ejercicio tendrá, todavía no se sabe qué medidas de protección se implementarán el día de la votación para evitar contagios masivos de covid. Una logística que nadie ha previsto y menos presupuestado. La responsabilidad no es exclusiva del Instituto Nacional Electoral; la comparte con el ejecutivo federal en gran medida.



¿Qué resultados se pueden esperar? Algunas encuestas dan por descontado que Morena arrasará en todos los estados en pugna; otras muestran cifras que apuntan a mayor división del electorado.

De acuerdo con las encuestas presentadas por El Heraldo de México (levantadas por la empresa Opinión Pública, Marketing e Imagen), en un esfuerzo por dar seguimiento a las tendencias electorales e informar a la ciudadanía la intención de voto de cara a la jornada electoral, se tratará de contiendas interesantes y bastante competidas en algunas entidades.



Este rotativo ha dado a conocer ya tres ejercicios demoscópicos integrales. En noviembre, el primero, donde se midieron las intenciones de voto por partido en lo individual; en diciembre, el segundo, cuando se levantaron las intenciones de voto de acuerdo a las coaliciones partidistas que se registraron oficialmente; y a principios de este mes, el tercero, incluyendo los nombres de muchos de los precandidatos que ya se han apuntado.



Evidentemente, cada estado tiene ciertas particularidades, pero la línea general es que ciertamente al momento Morena parece ser imbatible en 10 de las 15 gubernaturas. Pero vayamos a ciertas especificidades:



En Guerrero, no importando la mala reputación que arrastra el senador Felix Salgado Macedonio, de acuerdo a las encuestas antes referidas, este arrasa con más del 50% de la intención de voto; mientras, en Michoacán, la diferencia en la intención del voto a favor de Morena-PT-Verde versus la alianza Sí por México, es de más de 10 puntos.



En el caso de Baja California, teniendo como precandidato por el PRI, PAN, PRD, PES y Partido de BC a Jorge Hank —si bien ya quedan pocos visos de que esto se concrete—, las intensiones del voto para la alianza rondan apenas el 20%, mientras que Morena —con Marina del Pilar Ávila Olmeda— obtendría cerca del 42%.



Todo indica que Movimiento Ciudadano no ganaría ninguna gubernatura en disputa; de haberse sumado a alguna coalición habría establecido las posibilidades de coronarse en alguna entidad federativa con uno de sus abanderados o, bien, significar la ventaja definitoria para su coalición partidista. Pero MC ha sido firme en su decisión de contender solo como instituto político y casi con seguridad mantendrá el registro a nivel nacional.



En el caso de Baja California Sur, la alianza Morena-PT lleva una amplia ventaja contra PRI-PAN-PRD-Partido Renovación Sudcaliforniana y Partido Humanista, mismo si el candidato de esta última coalición fuese el muy conocido Francisco Pelayo Covarrubias, afiliado a Acción Nacional.



Campeche augura una cómoda ventaja para Layda Sansores por Morena, el PVEM y el PT. Se ha obviado que la alcaldesa con licencia no cumple con el requisito de residencia de años en la entidad que solicita la legislación campechana. Pero al parecer saltarse la normatividad no tendrá ninguna consecuencia...



En Chihuahua, el PAN va solo y será una elección competida. De haberse unido con el PRI y PRD, su ventaja sería contundente. María Eugenia Campos, la candidata por Acción Nacional, deberá hacer una labor importante y responsable para ganar algo así como tres puntos porcentuales que le lleva de ventaja Juan Carlos Loera, candidato a la gubernatura por Morena y el PT.



En Colima, la diferencia se dibuja amplia a favor de Morena y el PT, sobre todo ahora que ya se definen candidatos; esto es, hay una brecha cercana al 15% cuando se menciona a los candidatos y no solo a los partidos. De haber contado la coalición con MC, la contienda estaría empatada en este estado ahora este mes de enero.



Continuaré comentando las tendencias electorales el próximo sábado.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO