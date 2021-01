Pues el fiscal Alejandro Gertz Manero sí que explotó.

Luego de cuatro días bajo fuego intenso por la exoneración del general Salvador Cienfuegos –“acribillado”, diría él; puesto “en el cadalso”, bajo una “campaña de linchamiento”–, llevaron al titular de la FGR a hacer declaraciones tronantes.

Dos entrevistas en particular (con Carmen Aristegui y con Ciro Gómez Leyva) dejaron ver al funcionario furioso con las recriminaciones que se le han hecho, al punto de plantear: “¿El chiste es darme en la madre?”.

La expresión iba dirigida principalmente a la DEA, pero no únicamente; también a distintos actores de casa, lo mismo políticos que expertos en seguridad, analistas y periodistas que han opinado y dejado correr tinta sobre la decisión de la Fiscalía.

“¿El chiste es darme en la madre? ¿En serio? ¡N’ombre!, yo no me voy a dejar; no voy a dejar que a la Fiscalía la atropellen… No, este asunto no se va a quedar así, ni se va a quedar en un proceso de linchamiento, ¡de ninguna manera!”, respondería Gertz a su vez. A esos que enarbolan la presunción de inocencia, pero que ahora se van del otro lado, que le reclaman y le acusan de ser “el sicario del Presidente”, de no hacer más que lo que se le ordena; que lo descalifican y quieren llevarlo al cadalso, el doctor les advertiría:

“¡Fíjense que así no! Ahora nos vamos a fondo todos en esto, y vamos a ver a quién obedecemos, de dónde salen los centavos, quién es el que protege a quién…”.

Y apuntando más hacia la DEA y el porqué el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se desistió en el caso del general Cienfuegos, expresó en otro momento:

“Nunca me he dejado apantallar ni maltratar de forma injusta. No lo permitiré en esta ocasión; no por mí, sino por México y sus instituciones…Vamos a ver por qué lo perdonaron, por qué antes sí y ahora no”, soltó.

¿Cómo piensa hacerle el fiscal para llevar a juicio este caso en el que, sostiene, van de por medio la legitimidad y los Derechos Humanos?

Esbozó la idea: acudir a instancias internacionales. Lo consultará con Sergio García Ramírez, quien estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con Bernardo Sepúlveda, que conoce la Corte Internacional de La Haya. Ya ellos lo asesorarán.

Gertz sostiene que actuó con imparcialidad, que no hubo fast track en la investigación del caso y que, subraya, “lo único que analicé fueron pruebas que ellos (los acusadores) ya se habían desistido”.

Su conclusión es que (los vecinos del norte) “no encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita”. Y muy a su estilo, remató: “Están locos, no nos vamos a dejar, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este proceso”.

ASQUITO. ¿Ya vieron la respuesta de la senadora guanajuatense por Morena, Antares Vázquez, ante la propuesta panista de citar a comparecer a los secretarios de Salud, Jorge Alcocer y de Hacienda, Arturo Herrera, así como al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para explicar ante la Comisión Permanente del Congreso la situación actual del país ante la pandemia de COVID-19?

Aquí les va: “Yo creo que valdría la pena que escucharan, aunque les dé así como asquito, que escucharan las conferencias vespertinas y las mañaneras, porque allí se informa todos los días. Entonces, yo creo que es ocioso, y comparto lo que dice la senadora (Verónica) Camino, para que se envíe informe por escrito y lo lean con detenimiento, a ver si eso les da un poco menos de asquito”.

GEMAS: Obsequio de AMLO: “Sin mucho problema, pueden vacunarse tres millones de personas por semana. Nos alcanza, siempre y cuando tengamos las vacunas”.

