Las clases de Bárbara de Regil son un curita para quienes se sienten poquita cosa

LAS CLASES DE SUPERACIÓN PERSONAL QUE DA BÁRBARA DE REGIL EN SUS REDES SON UN “CURITA” PARA LAS MUJERES QUE SE SIENTEN TAN POQUITA COSA QUE SIENTEN QUE EN NINGÚN LADO CABEN

Bárbara de Regil da en sus redes consejos a las mujeres que son un “curita” para las almas cuya autoestima está devaluada y, se sienten tan poquita cosa que parece que están perdidas, ya que no encuentran un lugar, ni caben en ningún lado. Sentirte así, te hace demasiado frágil.

Mujeres, no nacimos con cadenas, no somos esclavas, gracias a Bárbara de Regil por sus clases de superación personal en las que te dice que, aunque tu vida esté desarreglada, la armonía es gratis, entonces arregla el desorden en tu mente, fortalece tu voluntad, no te ofendas ni te deslumbres, aunque otras te presuman: “Yo vengo de darle la vuelta en mi cohete que me compró mi papá a los espacios siderales”. Tú, sin o con cohete, eres muy valiosa, eres un modelo único e irrepetible y debes hacerte “cocowash” todos los días y decírtelo hasta que te lo creas y lo vivas en mente y cuerpo.

A DIFERENCIA DE OTRAS PAREJAS DE CELEBRIDADES QUE NO PUEDEN VIVIR JUNTOS PORQUE, DOS ESTRELLAS NO CABEN EN UNA SOLA CASA; BELINDA Y NODAL BRILLAN AL DOBLE

Belinda asegura que tenía su tesorito guardado con una llavecita muy escondida, que tenía blindado su corazón en una caja fuerte hasta que llegó Christian Nodal y le atinó a la combinación. A todas las capillitas les llega su fiestecita y Belinda es una gran artista, hermosísima a quien Christian se come a besos y ella se deja querer, porque frente a una cámara no te queda otra más que posar, sobre todo cuando te nombran: “La pareja del año 2020”.

Ahora ya en 2021 y, a diferencia de otras parejas de celebridades que no pueden vivir juntos porque dos estrellas no caben en una sola casa, Belinda y Nodal no compiten como otros artistas porque juntos, brillan al doble.

ISABEL MADOW BAJÓ 30 KILOS Y NI CELULITIS TIENE

Isabel Madow, quien subió hace cuatro años 30 kilos durante su embarazo, los bajó y ni celulitis tiene. Su cuerpo perfecto es tan espectacular como el que tenía Raquel Welch y eso que le había aventado a su cuerpo de 60 kilos la mitad de su peso como si se hubiera embarazado de quintillizos. Isabel tiene muy buena herencia, pero recuerden las que suben demasiado de peso que ella es la excepción, no es la regla.

LA MAMÁ DEL MARIDO DE NINEL CONDE SACÓ SU LADO RACISTA

La mamá de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se llama Diosa Mendoza y es levemente racista, ya que dijo: “Soy cristiana y bendigo las palabras de los demandantes de mi hijo, pero al negro asqueroso de Titus Mulamba, su exsocio, no lo bendigo por malagradecido”. Y después de esas declaraciones ya sólo le faltó decir: “Y yo no discrimino a nadie por su color de piel”.

POR SHANIK BERMAN