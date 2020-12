Acusan a diputada de Morena de no olvidar su priísmo

Dicen que genio y figura… hasta la sepultura. Hace dos años, cuando Mónica Álvarez Nemer (ex priista que llegó a ser regidora suplente por ese partido) presentó su candidatura para ser diputada en el Congreso del Edomex, por Morena, no faltó quien sacara a relucir su pasado tricolor y sus lazos de sangre con connotados priistas del Edomex.

Sin embargo, la actual diputada defendió su derecho a competir según sus convicciones y a cambiar de timón. Se dijo convencida del proyecto morenista y se subió al barco. Ganó y hoy ocupa una de las 75 curules de la LX Legislatura local, en donde se desempeña, entre otras cosas, como secretaria de las comisiones de Finanzas Públicas y de Asuntos Internacionales.

Pero apenas hace dos meses, una de sus asesoras, Eliseth Claudia Rosalío Domínguez, tronó contra ella en la renuncia irrevocable que le presentó el 18 de septiembre. En ella, señala que la diputada Álvarez Nemer no profesa los principios del partido que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la califica de desleal hacia Morena.

“Le reitero que estoy totalmente en contra de su deslealtad hacia el partido que la puso el día de hoy en esa silla, así como hacia la persona que la impulsó a ser candidata de la diputación que hoy ostenta y que hoy le ha dado la espalda, y en definitiva yo no comulgo con esas acciones de deslealtad dado que mis principios no me lo permiten”, le reclama en la renuncia que le presentó, recibida por la Oficialía de Partes, la Junta de Coordinación Política y la oficina de la diputada Álvarez Nemer.

Básicamente, le reclama haber llenado de priístas su oficina. Uno de los nombramientos e incorporaciones que más le reclama, es el de Efrén Rojas Dávila, ex rector de la UAEMex, conocido operador político de Ernesto Nemer Álvarez (actual secretario de Gobierno en la administración de Alfredo Del Mazo) y personaje cercano al ex gobernador Emilio Chuayffet.

“Me decepcionan los actos de discriminación y desigualdad con los que se ha venido desempeñando, aún así le deseo mucho éxito con su nuevo equipo de trabajo, entre quienes mencionaré a su amigo y hombre de toda su confianza, el Maestro en Química Efrén Rojas, priísta de toda la vida, asimismo, a su primo e incondicional operador y asesor político Arturo José Martínez Lara”, agrega.

La ex asesora de la diputada señala además a Justino Antonio Mondragón como asesor externo, y priísta; y a Héctor Valdéz Moreno y Gerardo Ruiz, como parte del equipo de trabajo de Álvarez Nemer, y herencia del priísmo.

Más allá del derecho que tiene cada diputada y diputado a convocar a quien crea más conveniente para auxiliarle en las labores legislativas, los señalamientos de Rosalío Domínguez dejarían ver, en todo caso, que el PRI no ha quitado el dedo del renglón y quiere penetrar en la estructura del partido mayoritario en el Congreso local, Morena.

O como se dice: ya habiendo visto las barbas del vecino cortar, valdría la pena que echen las propias a remojar y que pongan ojo a ese tipo de asuntos desde la coordinación de la bancada morenista.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO