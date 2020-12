Seguirán las mañaneras

Nos hacen saber que el presidente Andrés Manuel López Obrador no saldrá de gira en esta temporada de vacaciones, pero sí habrá mañaneras en lo que resta del año. El primer mandatario no visitará colonias de la CDMX; primero, para no generar más contagios de COVID-19; y segundo, para no “molestar” a sus opositores. Descansará 25 de diciembre y 1 de enero.

Llegan las vacunas

El gobierno federal está de plácemes debido a que este miércoles México recibe el primer lote de vacunas contra el COVID-19, elaboradas por Pfizer y BioNTech, para poner a prueba el operativo logístico de vacunación. El canciller Marcelo Ebrard dijo que esta acción, pone a nuestro país a la vanguardia, al ser el primero en contar con las dosis en América Latina.

Tarea complicada

Todo parece indicar que, al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se le están complicando las designaciones por encuesta de candidatos a gobernador, y la operación cicatriz dentro del partido no será tarea menor. Ya canceló anuncios de resultados en varias entidades y los descontentos van al alza.

Reingeniería presupuestal

En el Congreso del Estado de México no hay preocupación por mandar hasta enero la discusión del Presupuesto 2021, pero no son los únicos. Hasta ayer, también faltaban Baja California, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. En el caso de la legislatura mexiquense, que encabeza el morenista Maurilio Hernández, habrá una reingeniería de 308 mil millones de pesos.

Enredo ambiental

Existe dificultad para que autoridades de Medio Ambiente de CDMX, encabezadas por Marina Robles, se pongan de acuerdo con su par del Estado de México. Ahora fue con el Hoy no Circula y la verificación. Edomex canceló la operación de verificentros y la capital los mantuvo. Ahora, los autos registrados allá no podrán circular en la capital sin verificación.