"Yo sí corro personas", les advirtió

Me cuentan que Andrea Doria anda de muy mal humor y "gritona". Sí, el querer demostrar que ella puede sacar el barco (entiéndase 'Hoy') adelante la tiene harto irascible. Tan avinagrada ha estado la nueva productora del matutino de Las Estrellas que en una junta le reprochó al 'Burro' Van Rankin que siempre llega tarde, que las entrevistas que hace son de hueva y que poco coopera en pro del rating del programa. "Si Magda (Rodríguez) no corría, ¡yo sí voy a hacerlo! Echaré de aquí a todos los que no den rating, te lo advierto".

¡USURPADOR! QUIERE EL HUESO DE LA OTRA

Cynthia Urías aún no saca sus chivas del «locker» y alguien ya está pidiendo su puesto. Sí, en cuanto Alfredo Gudinni supo que ella había renunciado a seguir conduciendo 'Las 5 Mejores' ¡solicitó el hueso! "Nadie en este país sabe tanto de telenovelas como yo. Soy el ideal para conducir el programa", me cuentan que anda gritando el crítico de teatro, cine y televisión. Y es que desde que informé en mi pasada columna que Urías renunció, Gudinni no ha parado de enviarle su ridículum ¡perdón! currículum al productor Luis Luisillo Miguel (director de Canal tlnovelas) con el fin de que lo contrate.

REAPARECIÓ

Teresa Marín dio señales de vida. Sí, la desaparecida comunicadora regiomontana (retirada de la farándula desde que se casó con un milloneta) retorna al campo de batalla a través de los tan de moda pódcast. La conductora de los desparecidos programas 'Ellas con las Estrellas' y 'Casos de Familia' vuelve a la carga.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

'El Cocodrilo' (MVS Radio | 102.5 FM) alcanzó el sábado 400 emisiones al aire. Felicitaciones a su titular, Sergio Almazán, a su productora, Yanín Montes Valenzuela, y a todo el equipo.

PÉSAME

El sábado falleció doña Julieta Hernández y Pérez, madre del entre otras facetas locutor y titular del extinto programa radiofónico 'Música en Red Mayor', José-María Álvarez. Le acompaño en la pena, maestro.

SERÉ BREVE

El actor y la conductora se dan sus encerrones en un departamento de la Col. Del Valle.

SERÉ BREVE

Le gana en tamaño a David Zepeda.



Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. Que tus regalos navideños no lleven moño y envoltura de celofán.

