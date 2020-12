¿Qué vas a comer en Navidad?

Falta una semana para Nochebuena y apenas me di cuenta hace tres días. El veinte me cayó mientras me recuperaba de Covid y pensaba si tendría o no inmunidad y es que ahora como nunca, me interesa mucho festejar la Navidad y el Año Nuevo. Tengo ganas de celebrar que estoy viva. Lo mismo me pasó con mi cumpleaños, pero esta edición resultó bastante miserable porque hice un par de cálculos que me salieron mal, pero supuse que lo desquitaría en estas fechas, creyendo entonces que eran días lejanos, pero no. Ya llegó la Navidad. Una vez que asimilé lo apretado de las fechas, lo primero que se me vino a la cabeza fue la comida, por supuesto. Amo cocinar, sobre todo si puedo estar adentro de una cocina en medio de una chorcha con una copa de vino tinto en la mano. Si hay algo en mi vida que me haga sentir viva, divertida, sexy e inteligente, es picar cebolla. Para mí, cocinar entre amigos, a solas con mi hermano o en bola con una familia, es algo que me hace sentir soñada, por eso navidad es mi hit. Lo malo es que este año tenemos el Covid y que esa dinámica no será posible esta vez, sin embrago, en este país tenemos a tantos buenos cocineros con recetas familiares espectaculares, que también vale la pena probar lo que otros tienen para ofrecer.

El caso de la calidad de los platillos navideños y de las recetas que se resguardan en los mercados, es alucinante. Desde mi experiencia, el grueso de los cocineros tradicionales de esta ciudad capital, se encuentran aquí ejecutando preparaciones ancestrales para paladares educados. Después de al menos cuatro generaciones de gente que sabe qué hierbas y especias seleccionar, cómo salar, cuánta agua llevan los frijoles y si la cebolla se acitrona cómo para estar en su punto, algo bueno deben tener. Tomando en cuenta que en la Ciudad de México tenemos 329 mercados de barrio, más los mercados sobre ruedas, los tianquis, las concentraciones y demás manifestaciones similares, pues comida buena para festejar no nos va a faltar.

En estas fechas recomiendo mucho que volteen a ver a los cocineros de sus barrios, porque si además no eres oriundo del lugar donde vives, algunos de ellos podrían tener la comida que te recuerda a tu infancia en tu casa, porque tienen comida de sus estados de origen, como Michoacán, Veracruz, Puebla y demás lugares privilegiados en su gastronomía local.

Preparar y rescatar las recetas de nuestra familia en estas épocas, es traer a la vida a nuestros ancestros y sentarlos a la mesa con nosotros, pero también es ayudar a que no se extingan muchas de las mejores manifestaciones culturales que tenemos como patrimonio. Este país tiene grandes privilegios y este es uno de ellos, por eso tal vez por este año, valga la pena comprar comida preparada por manos expertas en obsequiar amor a través de su trabajo. De esta manera evitas estrés, no lavas platos extra, ayudas a la economía local y cuidas con esmero, el corazón de tu familia.

Por JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG