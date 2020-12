Navidad sustentable

Cae el telón de lo que ha sido 2020, un año fuera de lo común en muchos aspectos, pero donde las celebraciones decembrinas traen consigo el incremento de residuos susceptibles de ser reciclados.

A pesar de que en las últimas dos décadas la industria del reciclaje en México ha crecido 200 por ciento, y más de 70 mil familias trabajan directa e indirectamente en las actividades relacionadas con el acopio y reciclaje aún falta mucho por hacer.

En el país se generan 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, de los cuales 38 mil toneladas son residuos susceptibles de reciclarse, pero la realidad es que solamente se aprovecha una tercera parte. Esto se debe, entre otras cosas, a que de acuerdo con el Inegi 46 de cada 100 hogares mexicanos separa sus residuos.

Ante tal panorama, Ecoce y sus empresas asociadas buscan reforzar el mensaje que todos podemos contribuir a un mejor medio ambiente y este fin de año han lanzado el reto #NavidadSustentable para invitar a las familias a reutilizar y reciclar sus residuos en estas fechas donde se amontonan en las casas papel, cartón, botellas de PET, vidrio y otros productos con la intención de conservar ese hábito el próximo año.

El reto consiste en subir un video de máximo 30 segundos donde se muestre cómo se separa la basura, se reutiliza y se recicla arrobando a Ecoce en las cuentas oficiales de la empresa en redes sociales como YouTube, Instagram, Twitter y Facebook.

El video más creativo ganará un kit ecológico (unas botas y una cobija fabricadas con botellas de PET reciclado), y además una estación de reciclaje para separar los residuos en casa, pero como le digo, la idea es crear conciencia sobre el reciclaje, un tema que sin duda llego para quedarse.

LA RUTA DEL DINERO

Nada, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le entró ayer en la mañanera al tema de la iniciativa para modificar la Ley de Banco de México al insistir que no busca vulnerar la autonomía del banco central, y que se está exagerando. El primer mandatario de plano tiró línea al Congreso al señalar que se trata de una “histórica propuesta legislativa presentada por el senador Ricardo Monreal que mira hacia sectores desfavorecidos”. El caso es que desde Palacio Nacional no quita el dedo del renglón que adelanta lo que puede ocurrir en febrero próximo en San Lázaro... Fíjese que del otro lado del charco se comienza a ver con recelo la incursión de las constructoras chinas. Por lo pronto Portugal sería la puerta lateral para incursionar en la Unión Europea, y de ahí a los mercados de América Latina y África. La coyuntura no puede ser más que ideal, ya que las constructoras en muchos países están descapitalizadas a raíz de la crisis sanitaria. Por lo pronto, la primera operación en ese sentido se acaba de dar con

Mota Engil que acaba de emitir nuevas acciones y donde 30 por ciento de la emisión fue adquirida por la firma China Communications Construction Company (CCCC). Al tiempo.

