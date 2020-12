Morena y PRI se disputan a migrantes

El primer mandatario anunció la creación de una oficina en la Presidencia de la República que atenderá a todos los paisanos que durante la segunda ola de la pandemia del COVID-19 se atrevan a visitar a sus familiares y amigos en las fiestas decembrinas. Les ofrece protegerlos para que no los maltraten, no los asalten, ni los extorsionen. La Guardia Nacional será la encargada de protegerlos y apoyarlos. Lo único malo es que los dolaritos que traigan en sus bolsillos no los podrán cambiar en los bancos, sino en el mercado negro, dicen los malosos.

Después del anuncio presidencial, el PRI salió a arrebatarle la medalla a la 4T con el argumento de que es el partido de las causas sociales y tiene un compromiso histórico con los migrantes mexicanos. Presumió que mantiene programas de vinculación, asesoría y política pública, además del impulso de propuestas. Es el único en México que da asesoría jurídica y financiera; capacitación para emprender, y vínculo directo con trámites y proceso a nivel municipal y estatal, a este sector, mediante el programa Vínculo Migrante, que opera a través de la Secretaría de Asuntos Migratorios del CEN del PRI; además de asegurar su participación política en su Consejo Político Nacional.

En el marco de una campaña con el hashtag #ElPRINoLosOlvida, el tri, encabezado por Alejandro Moreno, para quienes lo hayan olvidado, propuso que se les apoye con acceso a seguro médico y vacunas por la influenza y el COVID-19 en consulados, cuando lo necesiten; planteó que cuando los hermanos mexicanos que radican fuera del país crucen a México a ver a sus familias no tengan que pagar impuestos de importación y se les otorgue defensa legal ante otros gobiernos. ¡Cuánta generosidad!, dirán algunos. ¿Por qué el súbito interés por la salud y el bienestar de los migrantes? ¿Por qué el Senado aprueba una ley que ha levantado ámpula en el sector financiero público y privado, nacional a internacional para que Banxico adquiera los dolaritos que los bancos no pueden repatriar? Preguntan los analistas bisoños. ¡Pues porque valen oro! Mejor dicho, dólares, y también votos. Y ahí están las cifras: 40 mil mdd es el estimado de las remesas que enviaron nuestros connacionales este año a México. Si no hubiera sido por esos recursos, el país ya hubiera quebrado. Y en cuanto a los votos en las elecciones del 2021, habrá que ver con cuantos contribuyen.

AGENDA PREVIA: Los servidores públicos que contribuyeron voluntariamente a fuerzas con un porcentaje de su salario y de su aguinaldo, para apoyar al sector Salud en su lucha contra la pandemia del COVID-19, fueron informados por la Tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez, que sus recursos (108.6 mdp al 8 de diciembre) serán destinados para la compra de 80 ambulancias con equipo de urgencias básicas para los hospitales rurales que atiende el programa IMSS-Bienestar. Haciendo cuentas, cada ambulancia costará 1 millón 357 mil pesos, que parece un poco excesivo, afirman los traviesos.

