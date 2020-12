Contraataca Banxico

Infantiles, por decir lo menos, los argumentos del senador Juan Zepeda sobre los riesgos de que, con la reforma a la Ley del Banco de México aprobada por el Senado de la República, se ponen en peligro las reservas que celosamente guarda el Banco de México en sus bóvedas, las cuales ascienden a 194 mil millones de dólares.

Dijo Zepeda que las reservas son como el dinero de millones de familias mexicanas que van acumulando poco a poco para utilizarlo en una emergencia económica. Imagínense que de repente llega alguien y nos ofrece que podría haber más dólares (sucios) con mejores intereses, y los aceptamos. Pero de pronto se nos aparece “el coco” (la FED, quiso decir) y nos amenaza congelar toda la lana porque sospecha que es dinero de procedencia ilícita, y entonces nos quedamos chiflando en la loma, sin un quinto.

La neta, podrían responder millones de familias, es que en toda nuestra vida NO hemos visto un quinto de esas reservas, y cuando se ha utilizado para sobresaltos económicos, en unos cuantos días se esfuman y nos dejan más fregadas de lo que estábamos. ¡Por qué no te calla Juanito! Le gritan.

Siguiendo con el tema, después de que los senadores que aprobaron la reforma en cuestión calificaron de mentirosos, tramposos, marrulleros a varios integrantes de la Junta de Gobierno de tan prestigiado instituto central, el gobernador del Banco de México, Alejandro Diaz de León trató de convencer a los diputados de que no le den el visto bueno, pero éstos también le salieron respondones.

¡De qué te preocupas “Alito”! Si estamos hablando de que se calcula que lo que no logran colocar los bancos es apenas el 1 por ciento del capital del Banco Central. Y Aquel respondió: Con la reforma esos porcentajes podrían crecer y asumirían riesgos de más de 50 instituciones bancarias, y al final “un pez contaminaría toda la pecera”. ¡Ay, no manches…! Le reviraron.

Después de la reunión virtual con los diputados, el gobernador de Banxico contraatacó con dos subgobernadores. Gerardo Esquivel insistió en “asustar con el petate del muerto” de que nuestros partners pueden congelarnos los activos si descubren que hay lavado de dinero. Jonathan Heath declaró: “Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la Ley del Banco de México. Uno de los más importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa, en especial con antecedentes con la Securities and Echange Commission (SEC)”. Aunque no tuvo el valor de decir su nombre.

Los coordinadores de todas las bancadas en el Senado respondieron que están dispuestos a modificar el documento que aprobaron… si con los cambios que propongan los diputados, e incluso el Jefe del Ejecutivo, “la reforma de mérito se perfecciona”. Algunos observadores interpretan que con esa declaración el Senado se quiere echar para atrás, pero otros afirman que es para delante.

¡Vamos a ver quién gana!

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA