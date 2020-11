Rechaza Senado que el INE pretenda Legislar

“No hay mayor mentira que la verdad mal entendida”.

William James, psicólogo y filósofo estadounidense.

A pesar de las advertencias, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para garantizar la paridad de género en las candidaturas para los gobiernos estatales en el proceso electoral de 2021 con nueve votos a favor y dos en contra.

En este sentido la Junta de Coordinación Política del Senado de la República hizo saber que se ha exhortado al INE, que preside Lorenzo Córdova, a que no pretenda legislar, pues esa es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

No podemos dejar pasar desapercibido, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pretende en su sesión de este v viernes, “legislar”, reglamentar en materia de equidad de género, en lo que refiere al proceso electoral del 2021 en que han de elegirse mandatarios de quince entidades de la República, afirmó el líder de la Jucopo, Ricardo Monreal.

Los grupos parlamentarios del rechazaron la propuesta del INE y acusaron que este se toma “atribuciones que no le competen”; pues consideraron que los lineamientos son inconstitucionales y una invasión de poderes de la Unión.

Expresaron que legislar es una facultad única y exclusiva del Poder Legislativo por lo que, advirtieron que interpondrán una controversia constitucional en contra de la propuesta.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que la acción del INE es legislativa y, de acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades sólo deben hacer lo que la Constitución y la Ley les faculta.

“No se puede imponer a un estado el género por el que debe ser gobernado; esa es la democracia (...) El INE no puede hacer nada que la ley no le autorice porque entonces está incurriendo en la invasión de esferas de competencia de uno de los poderes”; dijo.

El INE pretende que sean mujeres las que releven a los gobernadores hombres en su encargo den los distintos estados del país con elecciones en el 2021.

Finalmente, Ricardo Monreal señaló que el INE, de mantener su actitud, estaría violando también el Pacto Federal, del que es Garante, precisamente, el Senador de la República.

Los intelectuales orgánicos no tienen memoria

A raíz de una suspensión de publicidad a la revista Nexos, publicación que desde su nacimiento ha vivido de los anuncios gubernamentales, su director Héctor Aguilar Camín vuelve a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador acusando que es una víctima más de la campaña que tiene orquestada el gobierno de la 4T contra la libertad de expresión.

La mencionada cancelación de la publicidad, así como la pretensión de imponerle una multa de un millón de pesos, ha sido el pretexto para que éste esclarecido representante de los intelectuales orgánicos trate de convertirse en el adalid de la libertad de expresión en México.

Ciertamente que algunos operadores de medios de la 4T han incurrido en faltas al sentido común como el hecho de inventar personajes como Lord Molécula, el rockstar de las conferencias mañaneras.

Y esas fallas le han costado más críticas al presidente López Obrador que traerle beneficios mediáticos.

“Nosotros no hemos hecho nada de lo que alguien, y menos este gobierno, tenga que vengarse; nos parece una ofensiva burocrática con una marcada intención política sobre una revista, pero también sobre una atmósfera de libertad de expresión, me parece un síntoma de que hay un gobierno incómodo con la libertad de expresión que hay en el país”, señala.

Aguilar Camín afirmó que supuestamente hay muchos indicios sobre la censura gubernamental, “todos los que estamos en los medios estamos en un estado de alerta respecto de los muchos síntomas de intolerancia y de censura y de proscripción en que va incurriendo el Presidente con su discurso y luego sus colaboradores con decisiones burocráticas; esto no es nuevo, todos hemos resentido esta ofensiva continua, este ambiente continuo de hostigamiento y ahora estamos viendo que la lógica es crear arriba una nube tóxica en contra de los medios y luego que vengan los burócratas a establecer las sanciones”.

Y lo anterior es una acusación ridícula, ya que durante el tiempo que lleva la administración de López Obrador nadie ha sido presionado o silenciado por el Ejecutivo Federal.

La prensa no debe ser aliada o enemiga de los gobiernos, sino observadora de la función pública y crítica del poder en turno. Incómoda, pero esa es su función, les guste o no, lo acepten o no.

Jaime Bonilla rinde su primer informe de gobierno

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, rindió su primer informe de gobierno, en el que destacó el cumplimiento de 93 de los 100 compromisos adquiridos durante su campaña electoral.

Bonilla destacó el trabajo realizado con el manejo de la emergencia sanitaria durante la pandemia por Covid-19, que actualmente mantiene al estado en semáforo anaranjado con posibilidades de regresar al rojo debido al aumento de los casos activos durante las últimas semanas.

“Instruir a mi gobierno para trabajar sin tregua… lamentablemente muchas familias han perdido la batalla con esta pandemia”, dijo el mandatario, para luego pedir a los asistentes que se pusieran de pie y ofrecer un minuto de silencio en homenaje a las personas que fallecieron de Covid-19.

Ante los invitados, que cumplieron con la sana distancia en el anfiteatro, Bonilla Valdez refirió que Baja California es el primero Estado Santuario para Migrantes porque aseguraron su bienestar a través de la instalación del Consejo Estatal de Asuntos Migratorios.

“Tijuana en lo particular es la aduana, es la frontera de Latinoamérica. No es una frontera común y corriente, es una frontera que tiene muchos asteriscos, muchas ventajas y por ende también muchos problemas”, mencionó.

A través del Registro Estatal de Migrantes, dijo, los mexicanos o extranjeros que pisan la entidad reciben una credencial de identificación que le da acceso a todos los servicios públicos, único en el país.

En el tema de seguridad, resaltó que “desde el 1 de noviembre de 2019 iniciaron las mesas de seguridad, en las que se plantean las estrategias para reducir la incidencia delictiva, con un resultado de 20% menos delitos”, dijo.

Además, explicó, se invirtieron 300 millones de pesos para asegurar que la educación sea gratuita. Otro de los enfoques fue la promoción de la actividad física y deportiva.

Según el informe, se entregaron un total de 5 mil 976 becas a deportistas de alto rendimiento, por un poco menos de cuatro millones de pesos.

El mandatario nacido en Tijuana ha sido una de las figuras políticas más destacadas emanadas tras el inicio de la Cuarta Transformación, y a un año de haber asumido su cargo la población bajacaliforniana parece considerarlo ya como uno de los gobernadores más exitosos y queridos de la historia del estado.

Miscelánea

1.- Fiel a su tradición de tomarse las cosas con calma y no intervenir en asuntos internos de otros países, el presidente López Obrador no se adelanto a felicitar y reconocer el triunfo que los medios estadounidenses adjudicaron a Joe Biden, prefirió esperar y hacerlo de forma mesurada.

2.- La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum quiere evitar cerrar todas las actividades económicas porque esta consciente del riesgo que representan para la economía, sin embargo, está aplicando reducciones estratégicas para desacelerar el ritmo de contagios de Covid-19.

3.- Para atender a los miles de personas afectadas por las lluvias en los estados de Tabasco y Chiapas, el Ejército, Marina y la Guardia Nacional intensificaron el apoyo a la población afectada. Hizo lo propio la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal, quien anunció se instalará un centro de acopio en el Senado.

