No somos tontos, aunque…

Por algunas declaraciones del señor Alejandro Del Valle, principal accionista de la aerolínea Interjet, junto con Carlos Cabal Peniche, quien en julio pasado le inyectó a la compañía 150 millones de dólares para salvarla de la ruina “metieron las patas” en el negocio, del cual, por cierto, no sabían ni pío.

Del Valle confesó a pilotos, sobrecargos y trabajadores de la aerolínea —a quienes les debe varias quincenas— que no les salió la jugada; confiaba en que el gobierno Federal les perdonaría rápidamente varios miles de millones de pesos que debían de impuestos —como ocurría antes— y se equivocaron. Aunque aclaró: No somos tontos para los negocios. Cualquier analista financiero y bursátil bisoño pensaría lo contrario. ¿A quién se le ocurre, en plena pandemia, meterle 150 millones de dólares a un negocio en quiebra, y en un sector donde varias compañías se están muriendo? Pues solamente a Del Valle y a Cabal.

En julio pasado comentamos en esta columna: La inyección de 150 millones de dólares a Interjet por parte de Carlos Cabal Peniche no sólo es un asunto económico sino también político. La aviación comercial es una actividad sujeta a la bendición del gobierno, y quien la realice debe tener probidad acreditada. Y aunque el señor Cabal fue absuelto de todas las acusaciones penales que le fincaron cuando fue dueño de Banco Unión que fusionó con Cremi, la opinión pública y la sociedad tienen dudas de su probidad.

Surge entonces el cuestionamiento de los expertos: ¿Por qué Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizaron la comentada inyección de capital a Interjet? Preguntamos.

El regreso de Cabal Peniche y socios a los negocios financieros —agregamos— fue tema en la conferencia mañanera del 14 de julio del Presidente de la República a quien le preguntaron si el gobierno de la 4T haría negocios con su paisano… a lo que el Presidente respondió: “No tiene nada que ver con nosotros. Da la casualidad de que es mi paisano, pero no significa ningún tipo de relación, yo no protejo a nadie, yo tengo relaciones de amistad, pero no de complicidad con nadie”.

Si Del Valle y Cabal no supieron leer el mensaje, y otros donde el Presidente les dijo a los empresarios que no los iba a ayudar para salvar sus negocios, por lo que tendrían que “rascarse con sus uñas”, pues que…

Por cierto, sobre los últimos acontecimientos en la empresa Interjet, los directivos rechazaron y lamentaron las declaraciones del titular de Profeco, Ricardo Sheffield, quien prácticamente recomendó a la población que no compre boletos de esa compañía, porque los pueden dejar “colgados de la brocha”. Este tipo de declaraciones, sin duda, traerá efectos negativos para la empresa, se quejaron los dueños. ¡Y qué querían! ¿Que dijera que es una aerolínea de clase mundial? ¿Que la recomendara ampliamente y alentara a la población para que sigan comprando boletos, cuando sin decirles “agua va”, cancelan los vuelos?

