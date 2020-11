Urge un plan nacional de vacunación

Dentro del gobierno hay una creciente preocupación ante la lentitud con la que las autoridades de la Secretaría de Salud parecen estarse conduciendo para comenzar una campaña de vacunación en todo el país.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó una voluntad expresa para que el tema de las vacunas no se burocratice ni se retrase, Salud podría estar poniendo demasiadas trabas a los ensayos clínicos y otros preparativos necesarios para ponerse manos a la obra.

Aunque el Presidente solicitó priorizar opciones que permitan comenzar las vacunaciones durante los primeros meses del año, las autoridades sanitarias, contraviniendo esa instrucción, parecen estar planeando iniciar apenas en junio de 2021.

Un número creciente de gobiernos del mundo ya tiene planes nacionales de vacunación, donde se identifican poblaciones en riesgo, sitios de distribución y estrategias para almacenaje y transporte.

Tal es el caso, en Estados Unidos, del estado de Nueva York (véase: shorturl.at/fARS5) o de Kentucky (véase: shorturl.at/suAB6).

Otros estados de la unión americana como California, Massachusetts, Carolina del Sur, New Jersey y Oregon, desde octubre enviaron sus propuestas a las autoridades federales.

En Canadá, el estado de Ontario ya estableció un grupo de trabajo para crear una estrategia de inmunización; el Reino Unido ya tiene un plan de vacunación masiva que contempla más de mil 500 centros.

En América Latina, Perú ya tiene un Plan Nacional de Vacunación aprobado por el Ministerio de Salud desde el 16 de octubre.

Argentina presentó una propuesta a la Cámara de Diputados desde agosto.

México, en cambio, no tiene un plan nacional de vacunación, no parece estar cerca de tenerlo y las autoridades sanitarias no muestran tener mucho apuro.

El 15 de noviembre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell respondió que había un plan preliminar, pero no lo daría a conocer aún.

Nuestra diplomacia ha hecho esfuerzos para que México pueda acceder a la vacuna con prontitud, falta ahora que Salud haga lo que le toca y trabaje más aprisa.

Como escribía el fin de semana Jorge Zepeda Paterson (shorturl.at/fjxOV) -una voz no sesgada en contra del gobierno-, los errores cometidos en el manejo de la pandemia se han acumulado:

Desde los mensajes confusos ante el uso de cubrebocas, hasta la renuencia a practicar pruebas masivas a la población.

Sería imperdonable cometer un nuevo error retrasando el inicio de una campaña masiva de vacunación.

No podemos darnos ese lujo.

Necesitamos tomar decisiones y tener un plan cuanto antes.

POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA

HERNANFGB@GMAIL.COM

@HERNANGOMEZB

