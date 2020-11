“Checo” Pérez, demostrando que merece seguir en F1

Sergio Pérez aún no tiene asiento para la temporada 2021 en la Fórmula 1, pero está haciendo lo posible por demostrar que lo merece. Está cerca de firmar su mejor temporada en la máxima categoría del automovilismo. Con 100 puntos y aún tres por disputar, es muy probable que supere las 101 que hizo en 2016 cuando Racing Point, su escudería actual, aún era Force India.

Es el mexicano con más podios (9) y el que más carreras ha corrido en F1, con 191. Es sin duda un referente del deporte mexicano en la década. Lo único que tiene pendiente para que sea considerado el mejor piloto de la historia de México es ganar una carrera. Ya en dos ocasiones estuvo cerca, pero en ambas Fernando Alonso impidió que el tapatío consiguiera el 1er lugar. Sin embargo, eso no debe eclipsar la gran trayectoria de Checo.

Desde Sauber demostró que tenía lo necesario para estar en Fórmula 1 y ser de los pilotos más constantes. Tuvo su oportunidad en una de las llamadas escuderías grandes cuando firmó con McLaren en 2013, apenas en su tercera temporada. Desafortunadamente coincidió con la caída más estrepitosa en la historia de la escudería y con la problemática interna. Después firmó con Force India, que sería su gran escenario de consolidación.



Ahora que Racing Point firmó al cuatro veces campeón Sebastian Vettel, se ve obligado a buscar un nuevo equipo. El otro asiento de la escudería le pertenece a Lance Stroll, hijo del dueño.

Ahora mismo se habla de que podría llegar a Red Bull, aunque eso no sea del total agrado del piloto estrella de la escudería austriaca, Max Verstappen. De momento no hay nada confirmado, pero el tiempo se le va acabando a Pérez para firmar; incluso él mismo mencionó que podría tomarse un año sabático si no llega a un acuerdo a tiempo. Sería una pena que perdiera un año, estando en su mejor momento.

Es importante recalcar que Checo es uno de los deportistas mexicanos más importantes de la década, en un país donde los ídolos en este ámbito son escasos, hay que festejar cuando uno destaca y hace un buen trabajo. Me parece que está entre los 10 mejores de la última década, junto a Paola Longoria, María del Rosario Espinoza, Paola Espinosa, Abraham Ancer y Raúl Jiménez, entre otros.

Ojalá que el anuncio de alguna escudería llegue pronto y podamos disfrutar a Checo más tiempo; que el tapatío pueda seguir cosechando logros en un deporte donde nuestra última gran figura, en la máxima categoría, fue Pedro Rodríguez. Estoy seguro que si logra tener un coche competitivo, más que el que tiene ahora, las victorias llegarán y seguirá escribiendo una historia de éxito en la Fórmula 1. Mucho éxito a Sergio Pérez en lo que resta de la temporada y esperemos tenerlo mucho tiempo más.



POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@EL123PORMI