Evolución de las consolas de videojuegos

Parece difícil de creer todo lo que las consolas de videojuegos han avanzado desde la primera generación, los gráficos y los primeros títulos. Aunque su desarrollo se basa en crear sistemas de entretenimiento, los videojuegos son claramente parte de nuestra cultura.

Cuando hablamos de NES o Atari, estamos mencionando los cimientos de lo que es hoy una de las industrias del entretenimiento más importantes, y sin el desarrollo y rivalidad entre Microsoft, Nintendo y Sony, parece difícil que los cambios e innovaciones se hubieran dado tan rápido. ¿Cuántas cosas han ocurrido a lo largo de las 9 generaciones de consolas? Habría que mencionar a los grandes íconos que siguen vigente y que seguramente van a brillar en esta nueva era de videojuegos, franquicias elocuentes como Rockstar Games, y sagas memorables como Crash Bandicoot o Uncharted.

¿Quién dominará la industria?

Es cierto que varios medios especializados consideran la consola de Xbox Series X como “más poderosa” en cuanto a detalles técnicos, sin embargo, algo que siempre ha hecho Sony y por lo cual destaca, es por propuestas muy arriesgadas. En esta novena generación, las consolas presentaron procesadores más veloces, gráficas con imágenes 4k más claras y el incremento de fotogramas por segundo, carga de juegos más rápida, tal vez, el único detalle sería el espacio de almacenamiento, pero prometen que la experiencia de usuario será mejor aún.

¿Y Nintendo qué está haciendo? De acuerdo a Bloomberg, los altos niveles de ventas del Switch y de varios de sus títulos, tienen sin cuidado la batalla entre Sony y Microsoft, además planean una consola con salida en 4K para el 2021, pero seguirán apostando a la continuidad y un gran repertorio en su biblioteca online. Al momento se han vendido más de 68,3 millones de unidades del Switch y se han mencionado dos factores importantes en el éxito de Nintendo en esta generación que está iniciando, los títulos exclusivos y el precio más bajo del mercado respecto a sus competidores.

Noticias Relacionadas Amazon, a vender medicinas de receta

The Last of Us Part II, ¿el juego del año?

Por fin se han revelado los videojuegos nominados en el The Game Awards 2020, y el título de The Last of Us Part II, como era de esperar, se convirtió en el principal juego a ganar en las categorías más importantes:

Juego del año

Mejor actuación en videojuego

Mejor dirección de arte

Mejor banda sonora

Mejor diseño de audio:

Mejor Narrativa

Mejor juego de acción y aventura

Mejor Dirección de Juego

¿Cómo potenciar la economía digital?

A nivel planetario, empresarios junto con el sector de las telecomunicaciones, deben trabajar por la armonización de banda 6 GHz, o buscar alternativas complementarias a la 5G para fomentar la inclusión digital.

En el caso particular de América Latina, tanto gobierno como reguladores de telecomunicaciones, deben maximizar la capacidad del espectro de conectividad, para lograr más anchos de banda que permitan reducir las brechas digitales, la inversión en nuevas tecnologías, es la herramienta principal para garantizar el bienestar de la población.

Una de las principales conclusiones, de experiencias exitosas en el uso de las nuevas tecnologías (TIC), es que, existe una relación directa entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el índice de conectividad en los países, a mayor conectividad más riqueza, por ello, países como México, debe impulsar las licitaciones, como posible marco regulatorio para fortalecer la industria 4.0, y la implementación de las TIC.

El sector energético es una punta de lanza para impulsar el desarrollo y mantener un cuidado planetario, por ello, se debe vincular el uso de las nuevas tecnologías con el sector energético, siendo la Inteligencia Artificial la herramienta más importante que potenciará el sector.

Expertos y analistas en el sector energético, coinciden en señalar que en 10 años, las transacciones energéticas serán en tiempo real, a través de redes informáticas; y que, la generación de energía abandonará las fuentes fósiles, por lo que se inclinará hacia las energías renovables.

Por David Mendieta

Director de Operaciones en Metrics

david.mendieta@metrics.digital

TW: @DavMendieT