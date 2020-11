Vida Saludable, la nueva asignatura que no tiene programa

Para este nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) incorporó al plan de estudios de la formación básica la materia Vida Saludable, con la que busca fomentar hábitos de limpieza, salud mental y física, entre otros. Sin embargo, hasta el momento no existe un programa o guía que especifique los temas a desarrollarse con los alumnos.

Profesores y directores de educación privada y pública me decían que, si bien es un acierto del gobierno la incorporación de esta asignatura es un desacierto que no exista un programa a implementar. Desde agosto, ellos se encargan de la selección de los temas a tratar, de manera individual.

También aprovechan las reuniones de evaluación para dar una propuesta de los contenidos que impartirán en Vida Saludable y en votación realizan un programa improvisado con lo que consideran más importante; aunque lo cierto es que unos tienen menos idea que otros sobre lo que deben tratar con sus alumnos.

Una profesora de secundaria privada, por ejemplo, me compartió que comenzó con sus estudiantes hablándoles de los tipos de alimentos que existen, de las grasas, las proteínas, los azúcares que contienen, además del porqué se debe hacer ejercicio; estos temas la docente los aprendió en los cursos que ha tomado por su cuenta en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Vale la pena destacar el esfuerzo de los profesores para cubrir las peticiones de la SEP, reconozco que hay un gran trabajo por parte de los maestros por dar a sus alumnos lo mejor en cuanto a temas de cuidado, pero también es cierto que debe existir una base de los contenidos que deben impartirse (el método sobre cómo exponerlos, es completamente individual).

Esta situación es más grave de lo que se piensa, no sólo es desastroso que una nueva materia no cuente con un programa desarrollado, sino que muestra un resultado negativo de algo que no se planeó correctamente.

Desorden, desatención y falta de interés, son lo que las autoridades educativas transmiten en omisiones tan simples como esta. Crear una materia de este tipo en momentos de covid-19, es correcto, pero el trabajo debe ser más profundo, o ahora sólo falta que nos digan que sí existe, pero no ha llegado a todos.

Otro punto a destacar es que desde hace dos meses nadie ha supervisado los resultados y el impacto de Vida Saludable.

“Yo no sé si lo que estoy dando en clase es correcto, pero a mí me parece que sí, aunque nadie está evaluando mi trabajo”, me dijo la maestra.

Lo real es que en la mayoría de las escuelas los docentes hacen lo que pueden con lo que tienen para cumplir con la nueva asignatura.

SINCRONÍA: Los cursos sobre covid y salud que imparte vía internet el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de manera gratuita, son una buena forma de capacitarse rápido y bien con una institución de confianza. Esto podría ayudar a los docentes a impartir Vida Saludable.





POR KARINA ÁLVAREZ

@KARINAPERIODISMOSOCIAL

TWITTER: @KAFARK84

CORREO: K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

INSTAGRAM. KAFARK