¡Tengan su Neo-Federalismo!

Ninguneados, humillados, menospreciados… por el Jefe del Ejecutivo, gobernadores de 10 estados de la República que integran la Alianza Federalista amenazaron con romper el Pacto Fiscal por los recortes en el gasto federalizado, la apropiación de los recursos de 109 fideicomisos y la falta de previsiones y apoyos sustanciales en el manejo de la pandemia por Covid-19 a nivel federal.

Es la primera vez que, en grupo, lanzan esa amenaza; pero no es la primera ocasión en que demandan al gobierno Federal más recursos y algunas modificaciones al Pacto Fiscal. Hace once años –30 de marzo del 2009--, los gobernadores priistas, panistas y perredistas pertenecientes a la CONAGO, suscribieron el compromiso y expresaron su voluntad política para la creación y concreción de una “agenda estratégica federalista” y democrática que contemplara en sus líneas de acción, los siguientes aspectos: La construcción de una renovada coordinación fiscal, integrando dentro de sus acciones: a) revisar los recursos federales que reciben los estados; b) analizar la posibilidad de incrementar el porcentaje del fondo general de participaciones; c) elaborar propuestas que fortalezcan a los municipios, reconociéndolos como la estructura básica de la organización territorial y política de México; y d) diseñar propuestas que incidan en una distribución más eficiente de funciones entre los tres ámbitos de gobierno y su fortalecimiento presupuestal.” Al final de cuentas no los tomaron en serio.

Hoy, once años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador les sugirió al grupo de los diez que forman la Alianza Federalista que hagan una encuesta para preguntarle a la gente se quieren seguir con el susodicho pacto o salirse. Pero también les recordó que para romper el Pacto Federal habría que hacer una reforma a la Constitución, que tendría que aprobarse en el Congreso. Obviamente, aquí es donde, como dicen en mi pueblo, “la puerca torcería el rabo”, apuntan los observadores. A pesar de ello, dos que tres mandatarios le tomaron la palabra y anunciaron que se van a organizar para realizar la consulta.

Dice el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Se entiende que los gobernadores que se separaron de la Conago y formaron la Alianza Federalista estén encabronados porque los recursos que les da la Federación no les alcanzan para cubrir todos los gastos que requieren sus entidades; tienen razón varios de los quejosos que aportan mucho dinero a la Federación y les regresan poquito. Pero deberían recordar la frase que dio fama a César Garizurieta, pintoresco personaje veracruzano conocido como "El Tlacuache”, que tuvo una modesta participación en la política y en la diplomacia durante la primera mitad del siglo XX: “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”. Ni modo, hay que joderse, dirían otros hoy en día.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA