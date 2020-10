Mario Delgado listo para guiar a Morena al 2021

“Los obstáculos son desafíos para los ganadores y excusas para los perdedores".

-Marijane Meaker, escritora estadounidense.

Como lo adelantamos en este espacio, finalmente se dio a conocer el triunfo de Mario Delgado como el nuevo dirigente nacional de Morena, y los últimos adversarios que le quedaban se sumaron a su proyecto, es decir: Gribán Ramírez y Yeidckol Polevnsky, al igual que representantes de otros grupos de Morena.

Según los resultados de la tercera encuesta que mando realizar el Instituto Nacional Electoral (INE) para renovar la dirigencia de esa fuerza política, Delgado obtuvo 58.6 por ciento de preferencia electoral, mientras Porfirio Muñoz Ledo se quedó con 41.4 por ciento.

El sondeo fue realizado por las empresas Covarrubias y Asociados, Parametria y Demotecnia, quienes efectuaron 4 mil 729 entrevistas a militantes y simpatizantes en domicilio.

Dos años y varios juicios en distintos tribunales se ha tardado Morena en elegir la forma para cambiar el mando de su dirigencia, meses en disputa han pasado los distintos grupos del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir quién los guiará rumbo a las próximas e importantísimas elecciones de 2021.

Todo parecía indicar y con las recientes afiliaciones al proyecto de Delgado que, en esta ocasión, cuando el INE dieran a conocer el resultado del ganador de la última encuesta, todos los candidatos aceptarán los resultados… cosa que como sabemos no sucedió, sin embargo, su inconformidad ya solo parece patadas de ahogado.

¿Quién es Mario Delgado?

Mario Delgado es un político que ha sabido estar del lado del poder y del dinero. Reconocido por ser quien aconseja a Marcelo Ebrard en términos financieros, su mano se deja sentir en todo lo que propone en el Congreso.

Estudió en el ITAM, cursó su maestría en Econometría en la Universidad de Essex, Inglaterra. Actualmente es el coordinador de los Diputados de Morena. Reconocido por ser quien aconseja a Marcelo Ebrard en términos financieros, su mano se deja sentir en todo lo que propone en el Congreso.

Cuando el canciller Ebrard se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, incorporó a su equipo de trabajo al economista originario de Colima como director ejecutivo de Informática y Estadística.

Desde aquel momento, Delgado se ha encargado de aportar lógica matemática a la desarrollada sensibilidad política de su líder, lo que lo llevó a colocarse como secretario de finanzas del gobierno de la ciudad durante los primeros cuatro años del sexenio de Marcelo Ebrard.

Delgado fue colocado en San Lázaro para ayudar a construir, con su mayoría morenista, el andamiaje político y económico que materializaría la Cuarta Transformación; asimismo, para generar las alianzas y apoyos que le permitieran tomar las riendas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Mario Delgado. Foto: Cuartoscuro

Morena y el PT rompen en el Senado

El voto en contra sobre la extinción de 109 fideicomisos emitido por la bancada del PT en el Senado de la República no fue bien visto y pesó en el ánimo de los impulsores de la Cuarta Transformación, que lo consideran como una ingratitud traicionera al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, la ausencia de la legisladora Nancy de la Sierra en las reuniones de comisiones ha calado, pues entorpeció el proceso al demorarlo. El discurso en contra y voto de la senadora Geovanna Bañuelos, quien dijo “votar en contra es también servir el presidente”, no convenció… ni a ella misma.

En el fondo lo que se observa es un distanciamiento de Morena y sus exaliados por el reparto de candidaturas con miras al 2021, así como el recorte de presupuesto para los Cendis de la esposa del líder de ese partido, que durante años han sido la mina de oro para los petistas, pero más para su creador y líder. Alberto Anaya, a quien se le recuerda por haberse prestado para la creación de dicha franquicia política en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Hoy los exaliados son vistos con desconfianza, pues no es secreto que condicionan su voto por mayores recursos para los 81 Cendis que controlan, por candidaturas y hasta ¿Por qué no soñar que ya son grandes?, la garantía de una gubernatura. Anaya se queja de que, si bien les han aumentado los recursos, estos no caen.

No obstante, el senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, confió en que todavía haya tiempo de evitar la ruptura con el grupo del Partido del Trabajo.

“Yo creo que todavía hay tiempo para revisar y analizar acuerdos: nunca hay que alegrarse de rupturas políticas”, dijo.

“Conozco a los senadores del PT y son hombres y mujeres íntegros y espero que en otros temas sí podamos coincidir. Espero que todavía haya tiempo de evitar la ruptura”.

El zacatecano dijo que conocía al líder petista, Alberto Anaya, y a sus colaboradores; y la mayoría son dirigentes históricos que han sufrido persecución en otro tiempo y la ideología, sus principios, están por encima de lo económico, apuntó.

Monreal sabe muy bien de lo que habla, recientemente presentó su libro La infamia, a través del cual comparte las historias que afectaron a su familia y a él mismo para impedirles llegar al poder desde que renunció al PRI en 1997.

A lo largo de cinco capítulos, el líder de la bancada de Morena en el Senado relata sobre las diversas acusaciones que pretendieron de manera sistemática desprestigiar el apellido Monreal Ávila, al grado de vincularlo en el sexenio de Felipe Calderón en actividades ilegales como el narcotráfico.

Solo con el tiempo veremos si Monreal logra evitar la ruptura con su partido aliado rumbo a las elecciones de 2021, ya que son muchos intereses los que se acumulan.

Ricardo Monreal. Foto: Cuartoscuro

La Organización Mundial de la Salud alertó en algunas partes de México crecen los contagios, y que nuestro país es una de las naciones más afectadas por la Covid-19 en el continente americano: los próximos meses serán "duros" vaticinó, asimismo, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sanitaria por el desarrollo de la pandemia.

Todo parece indicar que nuevamente México no vio el futuro catastrófico venir, nos encontramos en el umbral de las 100 mil muertes y ya tenemos encima una segunda ola, que nos obliga a regresar en el semáforo epidemiológico a naranja y rojo en Chihuahua, pero con casi todos los comercios abiertos.

Desde hace un par de semanas ha comenzado en Europa la segunda ola de contagios del nuevo coronavirus que habían pronosticado los científicos, justo cuando varios países hablan de tener una vacuna lista, tales como Rusia o China, para ser aplicada a la población mundial.

Sin embargo, el rebrote llegó a ese continente, donde los países han debido reorganizarse y tomar medidas más drásticas, como ocurre en República Checa, España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania e Italia con toques de queda nocturnos y en algunos países medidas de confinamiento extremas.

En México, ocho de los 32 estados del país están nuevamente en crisis sanitaria, el semáforo epidemiológico amarillo en algunos estados en lugar de ayudar perjudicó, porque relajó las medidas sociales y aumentó el número de casos positivos al virus, las hospitalizaciones y por ende las muertes.

En la Ciudad de México, el semáforo se encuentra en naranja con alerta roja, un concepto un poco raro, que al parecer facilita al gobierno la imposibilidad de cerrar nuevamente la economía, porque ya casi todos los sectores comerciales están abiertos, incluso parques de juegos mecánicos, los antros se desbordan y las calles y jardines albergan nuevamente a cientos de capitalinos.

Si bien es cierto, cerrar la economía nuevamente resultaría catastrófico, también lo es que, con este tipo de medidas blandas, nuestro país no se recuperará rápidamente y tendremos una pandemia larga que durará al menos otro año con las implicaciones que ello lleva.

Miscelánea

1.- Luego de que la Contraloría General de la Ciudad de México informó que inhabilitó por un año al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, señaló que tuvo que ser inhabilitado de por vida. Algo debe saber para dichas afirmaciones.

2.- Irresponsabilidad total, a pesar del aumento de los contagios, simpatizantes del presidente López Obrador convocaron a llevar a cabo ayer 24 de octubre ‘la marcha del millón’ en calles de la Ciudad de México a fin de mostrar su respaldo al movimiento que encabeza. Lo que hay que ver.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM