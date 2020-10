El oscuro caso de los medicamentos contra el cáncer

Solo faltaba que después de casi dos años de esperar medicamentos los enfermos con cáncer tuvieran que enfrentar el robo de los farmacos cuando estaban a puntode recibirlos. Bueno, pues eso pasó. Al menos es lo que asegura Cofepris sin denuncia de por medio. Los padres de niños enfernos también piensan que es un pésimo guión para lavarse las manos ante el desabasto.

Las protestas enérgicas en Ciudad de México y con justa razón de padres de niños con cáncer, obligó a principios de septiembre al gobierno federal a mandar de enlace a Zoé Robledo, director del IMSS, para que a casi dos años de reclamos por el desabasto se estableciera un compromiso claro y concreto para dotar al sistema de salud de los farmacos porque ha deteriorado la salud de niños y adultos con ese padecimiento.

Zoé Robledo, director del IMSS, los atendió y se comprometió a que recibirían oportunamente sus tratamientos oncológicos alcanzando un acuerdo de cuatro puntos para solucionar sus demandas, entre estos poner en línea una plataforma pública y transparente para monitorear el otorgamiento oportuno, en tiempo y forma, del tratamiento para pacientes pediátricos atendidos en el Seguro Social.

Siete semanas después, cuando los niños y sus familias esperaban con esperanza que el gobierno honrara su palabra porque la venta de ese tipo de farmacos está controlada exclusivamente por la federación, la Cofepris --órgano para prevenir riesgos sanitarios que por decreto del presidente si control pasó a la subsecretaría de Salud de Hugo López Gatell-- anuncio que los medicamentos fueron robados.

En comunicado la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios dijo que fueron 37 mil 956 piezas de medicamentos para tratara pacientes con cáncer que estaban almacenados en las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V. Hasta el cierre de la columna ninguna autoridad sanutaria se ha comunicado con los padres y madres de los menores con los que Zoé Robledo se encontró a principios de septiembre.

Hoy le espera otro día dificil a López Gatell en el Senado con la oposición porque a las fallas de su estrategia para luchar contra el coronavirus, su repentino y extraño cambió de método para cobtabilizar a los contagiados y defunciones por el Covid-19, ahora tendrá encima los reclamos de los que hasta este momento sigue siendo incumplimiento de dotar de medicinas a los enfermos con cáncer en este país.

No sólo eso, algo oscuro hay detrás del supuesto robo porque según Cofepris ese lote saqueado no tenía registro sanitario. ¿Entonces por qué estaban almacenados en esos laboratorios? ¿Dónde está la denuncia penal? ¿Qué detenidos hay o hasta dónde van las pesquisas? Un mar de dudas hay mientras la salud de los enfermos deteriora cada día más.

QUE NINGUN MORENO SE SIENTA GANADOR

En el INE me dicen que no hay ganador aún tras la cerrada encuesta para escoger nuevo presidente nacional de Morena, llevada a cabo por tres casas consultoras.

En los siguientes días se llevará a cabo un nuevo sorteo para realizar una nueva encuesta entre los aspirantes Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Así que lo que hagan y digan cada uno no es más que mera estrategia de marketin para buscar incrementar su popularidad de cara a la siguiente ronda.

FUNCIONARIO DE SEGOB HACE CAMPAÑA

Hay a quienes se les olvida que los cargos públicos no son para hacer campaña, tal es el caso de Héctor Martín Garza González, titular de la Unidad de Administración de Finanzas de la Secretaría de Gobernación, quien utiliza las redes sociales para promocionar su imagen en Tamaulipas.

Este fin de semana se vió muy activo al funcionario que regaló computadoras y utiliza el nombre del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, y de la dependencia donde labora.

Garza González, ya no recuerda que el presidente ha dejado en claro que todos los interesados en ocupar un cargo en las próximas elecciones se separen de sus funciones.

Uppercut: Será una semana movidita en el Senado porque además de López Gatell comparecerán el canciller Marcelo Ebrard y Esteban Moctezuma, secretario de Educación, así como estará a prueba el liderazgo de Ricardo Monreal para ver si podrá sacar adelante la polémica desaparición de fideicomisos que ya dio su prumer paso en Cámara de Diputados. Nos adelantan que el coordinador de Morena ya tiene todo planchado para sacar adelante el proyecto

