Piden a sacerdotes denunciar presuntas extorsiones en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recordó que la denuncia anónima ayuda a los ciudadanos y también a los miembros de la Iglesia, sacerdotes y párrocos, en caso de que quieran denunciar actos de extorsión o actividades del crimen organizado en los municipios.

Ayer, el cardenal Francisco Robles reconoció que hay municipios donde el temor es tal que, aunque la población esté enterada de las actividades de grupos del crimen organizado, no los denuncian porque además las autoridades no les protegen.

"La responsabilidad de que a veces se puede denunciar, se debe denunciar, pero muchas veces prevalece el temor. La gente se da cuenta, la gente sabe de las actividades de estos grupos, sabe incluso quién es el desaparecido y quién se lo llevó, pero por temor a represalias o a que se repita la misma medida con un miembro de sus familia, la gente prefiere callar.

“Muchas de nuestras comunidades viven así, bajo el temor porque no sienten que las autoridades, aún sabiendo, apliquen la ley y no tienen ya ninguna protección, no hay quién los proteja", señaló el cardenal.