Van por comparecencia de Tabe por accidente en “AXE Ceremonia”

Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que impulsará que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe comparezca para que explique el colapso de una estructura metálica en el festival de música denominado “AXE Ceremonia”, y que derivó en la muerte de dos jóvenes. En su conferencia dominical denominada “La Chilanguera”, la coordinadora de la bancada morenista, Xóchitl Bravo informó que es necesario que “de la cara a los vecinos de Miguel Hidalgo y al resto de la ciudad porque hubo omisiones”.

Añadió que el tema será discutido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para trazar si esta rendición de cuentas será en comisiones o ante el pleno. Exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la capital para que “investigue hasta las últimas consecuencias y que finque las responsabilidades correspondientes a los servidores públicos”.

“Lo importante es resguardar la integridad de la gente que acudió. (Personal de la alcaldía) no estuvieron, no revisaron. Pero lo que es peor, no suspendieron en el momento en que ocurrió esta tragedia”, puntualizó.