Agreden integrantes del 'Bloque negro' a colaboradora de Heraldo Radio Tepic durante marcha del 8M

En tres ocasiones fueron agredidas la periodista Susana Rodríguez Arellano, reportera de Studio 21 Nayarit y colaboradora de Heraldo Radio Tepic y la camarógrafa que la acompañaba durante la cobertura de la marcha del 8M en Tepic.

En entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic, Susana Rodríguez, manifestó que ella y su compañera fueron empujadas, acosadas, encapsuladas y limitadas en el ejercicio de su trabajo.

“Nos estuvieron agrediendo durante toda la marcha, empujándonos, tapando nuestra cámara y aunque ya sabíamos que no podíamos grabar a las chicas del bloque negro, cosa que respetamos, aun así nos estuvieron acosando. Durante el tiempo que he estado en los medios de comunicación he intentado informar con responsabilidad, objetividad e imparcialidad. No puedo darle cobertura a una manifestación y retratar únicamente un aspecto, mi deber es narrar la realidad en su totalidad dentro de mis posibilidades”, señaló la periodista.

Susana Rodríguez aseguró que estaba dando voz a lo que ocurría en la movilización. FOTO: Archivo.

Encapsulan y agreden a reportera y camarógrafa en la marcha del 8M en Tepic

A lo largo de la marcha Susana fue narrando en vivo datos estadísticos verificados sobre la violencia en México así como resaltando puntos importantes sobre los logros del feminismo captando de la mano de su camarógrafa las pancartas, mantas y carteles con denuncias, dando voz a las mujeres, pero también señalando las pintas y los vidrios rotos que dejaron en diversos edificios las manifestantes en Tepic, eso les valió la violencia física y verbal a las comunicadoras por parte de las manifestantes.

“En el medio para el que trabajo hemos sido portavoces de las causas feministas, informando los casos de violencia, las manifestaciones contra violentadores, hemos hecho públicos casos de víctimas y nos hemos unido también a la exigencia de justicia a las autoridades", dijo.

Aseguró que no está de acuerdo en que se pretenda que las mujeres periodistas sean sometidas a una narrativa y que se les violente con el fin de evitar la libertad de su libre expresión. Además de esto, exigió que se le brinde respeto tanto a ella como a su trabajo.

"Es un despropósito pedir que se erradique la violencia generando más violencia”, apuntó Rodríguez Arellano.

En todo el país llevaron a cabo manifestaciones contra la violencia de género. FOTO: Archivo.

Integrantes del "Bloque negro" golpearon con una madera a la camarógrafa

Indicó que además que siempre ha buscado apoyar a las feministas, aunque lamentó que la agresión haya escalado de nivel al punto de que a la camarógrafa que la acompañó la golpearon con una madera en la cabeza y además le dieron un codazo en las costillas.

"Es muy triste que hayan llegado a las agresiones físicas siendo mujeres, un fenómeno que no se había dado en Tepic”, puntualizó la periodista.

Susana Rodríguez reconoció que es la primera vez que como periodistas las agreden y que es una pena que tan solo un uno por ciento de mujeres que asistieron a esta marcha hayan demeritado el movimiento, ya que la marcha debe tener un ambiente de sororidad.

También dijo que la Marcha 8M en la capital del estado estuvo muy bien organizada, aunque la afluencia en comparación con el año pasado fue mucho menor debido a que se había comentado que no habría marcha.

La marcha comenzó en la fuente de “La Madre Agua” y concluyó frente a la Catedral de Tepic, donde acudió una ambulancia a atender a la camarógrafa y a algunas mujeres que también resultado lesionadas al vandalizar los edificios en el centro de la ciudad.

