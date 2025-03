Claudia Valle Aguilasocho: "Todavía hay un gran débito para las mujeres en el acceso a la justicia"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Claudia Valle Aguilasocho, aspirante a magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizó que persisten obstáculos estructurales que dificultan que las mujeres puedan hacer valer sus derechos ante los tribunales.

"Todavía hay un débito muy grande para las mujeres en el acceso a la justicia. No solamente en México, también en el mundo, cuando las estadísticas reflejan lo difícil que es para ellas acudir ante un juez para reclamar sus derechos", afirmó Valle Aguilasocho en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio, que transmite en la señal de El Heraldo Media Group.

Señaló que las movilizaciones del 8 de marzo siguen siendo necesarias, pues evidencian que la justicia no ha respondido plenamente a las necesidades de las mujeres, especialmente en materia de violencia de género, desigualdad salarial y acceso a oportunidades.

Uno de los principales desafíos que mencionó la especialista es la justicia en el ámbito familiar. Recordó que muchas mujeres enfrentan problemas para recibir la pensión alimenticia de sus hijos o para mantener la custodia en procesos de divorcio. "Las mujeres también padecen el sistema de justicia cuando buscan garantizar el bienestar de sus hijos", explicó.

Hoy, muchas madres dicen: 'No puedo ver a mis hijos, el padre se los ha llevado lejos, la justicia es lenta, no puedo tener contacto con ellos'. Eso no debería pasar, la justicia debe responder con celeridad", subrayó Valle Aguilasocho.