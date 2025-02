¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Zacatecas en 2025? | PRECIO y REQUISITOS

La licencia de conducir es uno de los documentos indispensables para las personas que manejan autos o motocicletas. En Zacatecas, al igual que en toda la República Mexicana, este trámite tuvo un aumento. Este precio superior se debió a lo dispuesto por el Congreso en la Ley de Haciendo del Estado de Zacatecas para aumentar la recaudación.

El incremento que se dio este año afectará en el costo, pero no en la vigencia de este documento que sirve para certificar que las personas tienen las habilidades, así como los conocimientos en el Reglamento de Tránsito para poder trasladar sus vehículos a lo largo del estado.

Esta tarifa incluye la realización del examen médico que se aplica a las personas que realizan el proceso de evaluación para obtener la licencia, por lo que no deberán hacer ningún pago adicional. No obstante, la liquidación de este adeudo no significa que la emisión del documento está garantizada, ya que se deben pasar todos los filtros implementados por el gobierno y se deben entregar todos los requisitos.

Este es el precio por renovar tu licencia de conducir en 2025 en Zacatecas

Debido a la complejidad diferenciada que hay entre cada uno de los vehículos a la hora de operarlos, el gobierno local implementa diferentes filtros para que las personas puedan obtener una licencia u otra. Uno de ellos es el precio, ya que el operar una motocicleta es más barato que hacerlo con un chofer.

Todos los costos que se muestran a continuación son parte del Artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por lo que son vigentes hasta que termine el año 2025. Una vez que se pase a 2026, el valor en pesos se incrementará por medio de las decisiones que tome el Congreso de la entidad.

Costo de la licencia de conducir para automovilista en Zacatecas 2025

Vigencia de un año 230 pesos.

Vigencia de dos años: 452 pesos.

Vigencia de cuatro años: 821 pesos.

Vigencia de seis años: 986 pesos.

Costo de la licencia de conducir para motociclista en Zacatecas 2025

Vigencia de un año 200 pesos.

Vigencia de dos años: 300 pesos.

Vigencia de cuatro años: 500 pesos.

Vigencia de seis años: 660 pesos.

Costo de la licencia de conducir para operador de servicio público en Zacatecas 2025

Vigencia de un año 250 pesos.

Vigencia de dos años: 452 pesos.

Vigencia de cuatro años: 739 pesos.

Vigencia de seis años: 903 pesos.

Costo de la licencia de conducir para chofer en Zacatecas 2025

Vigencia de un año 300 pesos.

Vigencia de dos años: 535 pesos.

Vigencia de cuatro años: 903 pesos.

Vigencia de seis años: mil 67 pesos.

Requisitos para sacar la licencia de conducir en Zacatecas 2025

CURP.

Examen médico de integridad física.

Comprobante de domicilio .

. Recibo de pago.

Examen de conducir teórico.

teórico. Credencial de elector .

. Pasaporte (para choferes únicamente).

Gafete (únicamente para operador de servicio público).

