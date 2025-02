Claudia Sheinbaum aclara que vuelos de drones estadounidenses no son ilegales

Los vuelos de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos sobre el espacio aéreo mexicano no son ilegales, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su Mañanera de este 19 de febrero, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que se tratan de acciones de colaboración entre ambas naciones.

“No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora (...) estos vuelos son parte de coordinación, colaboraciones, entre el Gobierno de Estados Unidos y Gobierno de México, todas las veces es bajo petición del Gobierno de México.

“No hay ninguna operación ilícita, es parte de una colaboración y coordinación que existe desde hace años en nuestro país y muchos de estos vuelos son a petición del Gobierno de México para solicitar tecnologías que México puede no tener”, afirmó desde Palacio Nacional.

Incluso, la primera mandataria señaló que las notas, que hablan de las aeronaves que volaron en el espacio aéreo mexicanos, las cuales son empeladas en misiones contra el terrorismo en países como Somalia o Yemen, y que fueron publicadas en The New York Times y retomadas por otros medios, tienen la intención de debilitar la figura presidencial.

“No hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse por qué sale el artículo en The New York Times, por qué todos estos.

“(...) quieren vulnerarlos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional, jamás y no nos van a vulnerar, porque el pueblo y el Gobierno de México es uno solo, aquí no hay divorcio y nosotros no mentimos nunca”, sostuvo.