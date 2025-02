Transportistas bloquean la México-Pachuca | EN VIVO, consulta ALTERNATIVAS

Un grupo de transportistas del Estado de México bloquea la autopista México-Pachuca y la avenida 30-30 desde las 06:15 horas de este miércoles 19 de febrero de 2025. La movilización ya provoca asentamientos viales desde la incorporación a Indios Verdes.

Los transportistas se dirigen desde Tecámac y Ojo de Agua hacia la zona conocida como "El Vigilante", en donde esperan ser atendidos por las autoridades. Sin embargo, los manifestantes también han dejado claro que están dispuestos a prolongar su protesta hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Agenda de movilizaciones de HOY 19 de febrero de 2025

POLICÍAS AUXILIARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 08:00

LUGAR:

1.- Oficinas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

2.- Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar (IESPA) en Zaragoza No. 280, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen la destitución de mandos de algunos sectores de la Policía Auxiliar y de integrantes del personal externo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a quienes acusan de actos de negligencia y abuso de autoridad los cuales habrían derivado en el fallecimiento dos elementos de su corporación en hechos sucedidos al interior de instalaciones del metro los días 17 de febrero del presente año y el 29 de octubre del 2024.



LA ORGANIZACION FAMILIA PASTA DE CONCHOS:

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Anti Monumento+65 en Reforma # 255 Esq. Río Rhin frente a la Bolsa Mexicana de Valores.

MOTIVO: Realizarán el “XIX Memorial”, para exigir justicia por los 63 mineros que murieron atrapados al interior de la mina “Pasta de Conchos”, a causa de una explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, en el municipio de San Juan de Sabinas, Estado de Coahuila.



TRABAJADORES DE BASE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Consejo de la Judicatura Federal en Insurgentes Sur 2417. San Ángel Alcaldia Álvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Manifestación con motivo de la sesión en la que se determinará la resolución a su demanda en contra de la disminución de las aportaciones que debe realizar el seguro de separación individualizado a los trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), así como para exigir se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a efecto de que se respeten sus derechos laborales.



TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Caja de Prevision para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR) en Calle Castilla # 186, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Demandan: Prestamo cuando se requiere no por sorteo, Credito a la vivienda un derecho que CAPTRALIR ha privatizado, Exigencia para que el 5% del fondo de vivienda no se toque, Pago en tiempo de pensiones a jubilados de primera vez, Pago en tiempo para la devolucion del 5% del fondo de vivienda y fuera traidores del consejo directivo de CAPTRALIR.

TRABAJADORES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FGJCDMX).

HORA: 11:00

LUGAR: Jefatura General de la Policía de Investigación (PDI) en Dr. Lavista No. 139, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen respeto a sus derechos laborales.



ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES (AGT), CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 16:00

LUGAR: Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) en Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Mitin “Por la Revalorización de la Fuerza de Trabajo”, para exigir estabilidad laboral mediante basificación de todo el personal adscrito, la elaboración del nuevo catálogo de puestos y funciones y la construcción conjunta de un nuevo tabulador.

GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS DEL TRABAJO (PT) Y MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).

HORA: 16:30 hrs.

LUGAR: Auditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de Diputados Av. H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

MOTIVO: Primer Foro “Vamos por las 40 Horas, Impuesto a la Riqueza Desmedida y Quiúbole con la Reforma de Aplicaciones”, en el que se contará con la presencia de la Alianza contra la Desigualdad México, Frente Nacional por las 40 Horas, Sindicato Independiente de Repartidores por Aplicación (SIRA) y Accionar.



CICLISTAS UNIDOS CDMX.

HORA: 19:00

LUGAR: Av. Del Imán y Av. Antonio Delfín Madrigal s/n., Col Pedregal de Carrasco, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Protesta para exigir justicia por la muerte de un ciclista quien falleció en el lugar el día 18 de febrero víctima de un hecho de tránsito, así como para demandar a las autoridades se garantice la seguridad de los ciclistas y evitar mas muertes por incidentes viales en la Ciudad de México.

Comienza bloqueo caseta de la 30-30

Méx Pachuca pic.twitter.com/ZRlPrSFMJa — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) February 19, 2025

Sigue leyendo

Dan de alta a Valentina Gilabert, modelo apuñalada por la exnovia de su pareja en CDMX

Estos son los 5 estados más seguros de México para vivir en 2025, esta es su baja incidencia delictiva