Líder de mineros, Napoleón Gómez Urrutia se defiende de acusaciones

El diputado federal de Morena, Napoleón Gómez Urrutia aseguró que está exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las acusaciones de fraude por 55 mil millones de dólares en contra de los trabajadores mineros y siderúrgicos.

En entrevista realizada, el líder gremial fue cuestionado sobre sus palabras de sindicalismo democrático cuando hablaba de una convención en la que se reunirán el próximo 15 de febrero, diversos representantes de organizaciones de trabajadores, y le recordaron las acusaciones en su contra que lo obligaron a vivir varios años en Canadá.

“¿Se ha probado, se ha probado? Al contrario, no es cierto, está totalmente exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación., definitivo de fondo e inapelable, así es que esta son la misma repetición de mentiras que se han hecho todo el tiempo”, contestó

Acompañado del vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, aseguró que hay un sindicalismo democrático con líderes honestos, pero existe el sector empresarial y otros sectores más reaccionarios del país que se dedican a atacar constantemente a los líderes porque quizás no quieren tener sindicatos porque les tienen miedo, aclarando que, si alguien se queda al frente de una organización sindical, como él, es porque así lo desean los trabajadores.

“Cuando tienen sindicatos fuertes en lugar de sentirse apoyados por sus trabajadores, se sienten debilitados, entonces estas preguntas la verdad y esta desviación de conversación pues no vienen al caso en este momento. Estamos hablando de una amenaza contra el país, contra la clase trabajadora y no de cuestiones particulares y por otro le quiero decir, la decisión de un dirigente sindical si se queda en una organización al frente de ella, es decisión de los trabajadores, no de los gobiernos, no de las empresas, de los trabajadores, y si ellos se sienten seguros y protegidos con un liderazgo claro, pues ellos decidirán en cada organización así es, y eso es parte de la democracia sindical”, afirmó.