Luis Mendoza asegura que seguirá encabezando operativos: “No me amedrentan”

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, detalló que ya presentó la denuncia por las agresiones de las que fue víctima durante un Operativo de Recuperación de Espacios Públicos donde se retiraron 40 puestos ambulantes, pero aseguró que seguirá encabezando los operativos.

“No me amedrentan yo sigo en las calles porque los vecinos son los que nos protegen y no ha sido hoy sino siempre y agradezco mucho el apoyo”, sostuvo Luis Mendoza.

En entrevista con Blanca Becerril para El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, relató que Operativo de Recuperación de Espacios Públicos es en beneficio de la población de la demarcación y que era una queja constante de los vecinos, detalló que la invitarlos a retirarse del lugar donde estaban hacinados y adueñándose de un espacio de la calle es cuando comenzaron a agredirlo, robar y hasta dañaron vehículos.

Luis Mendoza dijo que todo empeoró cuando llegó un grupo de choque que son parte de una organización criminal, presuntamente se trataría de la Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente (Acuos), pero subrayó que seguirá al frente de los operativos. Sobre las denuncias explicó que “más allá de lo que me pasé a mi, fui a denunciar lo que le hicieron a la institución”,

“Yo no me rajo, a mí no me intimidan, yo vivo para los vecinos de Benito Juárez, esa es mi labor, para eso me renté, para eso votaron por mí y yo les tengo que cumplir a ellos”, indicó Luis Mendoza.