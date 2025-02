Castigarán violencia emocional contra las mujeres en Tamaulipas

El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para castigar la violencia emocional contra las mujeres ya que estos hechos han venido en aumento. Los hombres son también víctimas de esta.

La diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, señaló que reconocer la violencia emocional como una de las formas de violencia de género, permitirá fortalecer la legislación para que este tipo de agresiones sean debidamente identificadas y sancionadas.

Y reconoció que los hombres son también víctimas de la violencia así apuntó la diputada Jaime Castillo que la violencia no tiene género. Hoy estamos hablando de la violencia emocional contra las mujeres porque existe y porque tiene mucho tiempo es una cuestión cultural en la cual no se identificaba la violencia.

Reconocer la violencia emocional fortalecerá la legislación

"No permitir que la violencia se normalice": Congreso de Tamaulipas

Pero sin duda hay muchos hombres que son violentados. Hombres que no denuncian porque cargan la vergüenza en si. Si para una mujer en sí es difícil lo es aún más para un hombre o que sus cercanos se enteren de que son violentados.

Otro de los problemas es la alineación parental, cuando el hombre si provee y es separado de sus hijos, pero no se le permite que vea a sus hijos por una cuestión-conflicto de pareja, entonces los menores son también violentados al no tener el derecho de convivencia con su padre.

La violencia emocional es un problema real y muchas veces invisible que afecta profundamente a las mujeres, causándoles daño psicológico, aislamiento, control y humillación, agregó.

No podemos permitir que la violencia emocional siga siendo una realidad normalizada en nuestra sociedad. Es deber del Congreso cerrar las brechas legales que permiten la impunidad en este tipo de agresiones. La violencia contra las mujeres es un flagelo que debe ser erradicado con acciones concretas y legislaciones que realmente protejan a quienes han sido históricamente vulneradas.

La violencia emocional es un problema real y muchas veces invisible que afecta profundamente a las mujeres

