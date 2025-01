¿El miedo a Trump es real en México?: recapitula el minuto a minuto de la mesa de análisis A Fuego Lento

De acuerdo a la experta, el panorama para nuevos entes políticos en México es una posibilidad, justamente derivada de la fragmentación de la oposición en la política.

No obstante, una ruptura en Morena, de acuerdo a Paulina Creuheras es algo poco probable. "Hoy por hoy esto no luce tan probable, pero no podemos descartar que más adelante pase lo mismo que le pasó al PRI"