¿Por qué se llama Golfo de México? Aquí te contamos su historia y origen

Donald Trump quiere cambiarle el nombre al Golfo de México por el de "Golfo de América". El presidente número 45 de Estados Unidos, quien realizará su toma de posesión el próximo 20 de enero, ha desatado el debate ante la opinión pública por las declaraciones que hizo el pasado martes en las que prometió que cambiaría la denominación de esta zona.

De acuerdo con el presidente electo de Estados Unidos, propuso este cambio por que es "apropiado" y para él es un nombre hermoso. La respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se hizo esperar, ya que aseguró que el nombre actual de esta zona es inclusive más antiguo que la nación actualmente dirigida por Joe Biden.

Como contrapropuesta, la mandataria sugirió que a la región comprendida por México y Estados Unidos se le llame "América mexicana", ya que desde las etapas de la Constitución de Apatzingán se reconocía a esta zona bajo ese denominativo. De esta forma, el gobierno federal adelantó que no aceptaría el cambio del nombre de este área náutica.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá ningún cambio para la denominación de esta zona. FOTO: Gobierno de México.

¿Por qué se llama Golfo de México?

El Golfo de México, conocido como Gulf of Mexico en inglés, tiene el origen de su nombre en un mapa mundi que se creó en 1607 que se editó para la Compañía de Indias en Amsterdam, de acuerdo con el historiador José Alfonso Suárez del Real, quien defendió el nombre de este accidente geográfico durante la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum de este miércoles.

En este registro gráfico, ya se hacía mención de la "América mexicana" y del golfo como punto fundamental para la navegación. Esto fue además reconocido por José María Morelos y Pavón en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingan.

El nombre de América mexicana existe desde antes de que llegara el primer grupo de peregrinos a poblar Virginia, que es a finales de 1607", dijo el historiador.

Esta zona es una de las más importantes para el comercio en todo el continente. FOTO: Maps.

En el documento, narró Suárez del Real, se hace mención de territorios mexicanos a Texas, La Florida, Luisiana, así como del Golfo de México, lo cual provoca que esta denominación de la zona tenga un sustento histórico. Además, el especialista aseguró que el nombre tiene el reconocimiento de organismos internacionales que lo destacan como un referente náutico desde el siclo XVI, incluso antes de que existiera Estados Unidos.

El nombre de Golfo de México se dio al estar considerado como un espacio que estaba ligado a los territorios que ocupan lo que actualmente son las entidades de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y además tenía el estado de Texas, región que era posesión mexicana hasta que Antonio López de Santa Anna perdió en la Batalla de San Jacinto.

¿Puede Donald Trump cambiar el nombre al Golfo de México?

Pese a los dichos de Donald Trump que prometen modificar la denominación de Gulf of Mexico por Gufl of America dentro de su territorio e incluso la posibilidad de que emita un decreto que obligue a las autoridades de Estados Unidos realizar esta modificación de manera oficial, el gobierno norteamericano no tiene injerencia por sí solo sobre esta región.

Esto se da debido a que el nombre de este accidente geológico fue reconocido por los países a quien le pertenece el conjunto de costas que hay cerca: Cuba, México y Estados Unidos. Aunque el presidente electo tome la opción de hacer el cambio de nombre, las demás naciones no están obligadas a reconocerlo.

A esto se suma la opinión de la comunidad internacional, la cual podría oponerse a una modificación en el mapa mundi. La postura del gobierno de México ya fue dada, por lo que hay pocas posibilidades de que oficialmente se dé la propuesta de Trump. El primer mapa del Golfo de México data de 1607. FOTO: Gobierno de México.

