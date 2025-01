Luchador de artes marciales mixtas golpea salvajemente a su pareja, ya fue detenido | FOTOS

Tras la denuncia hecha por su víctima en redes sociales, el luchador de artes marciales mixtas Jorge “N”, alias “Bad Boy”, fue capturado el pasado 5 de enero por autoridades mexiquenses, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La agresión, denunciada por la modelo identificada como Dulce “N”, habría ocurrido el pasado 3 de enero en el domicilio que compartían, ubicado en el municipio mexiquense de Calimaya.

“De acuerdo con la investigación iniciada fue posible establecer que el día de los hechos, la víctima y el ahora detenido se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Hacienda de las Fuentes en el municipio de Calimaya, donde este individuo la habría agredido físicamente, tras discutir con ella.

“Jorge Osvaldo 'N' presumiblemente golpeó a la víctima y la arrastró hacia el área de la sala, donde la habría amenazado con causarle la muerte, además de que le quitó su teléfono celular. La mujer aprovechó un descuido de su agresor para buscar un aparato telefónico y solicitar ayuda con sus familiares”, detalló la dependencia.

Denuncia víctima golpiza y abusos en Instagram

Horas antes de la captura del luchador e instructor de artes marciales mixtas, Dulce “N”, modelo y pareja sentimental del agresor, denunció en su perfil oficial de Instagram el abuso físico y psicológico del que era víctima.

“¡Esta soy yo! No es fácil mostrarme así, pero es más difícil seguir callando. Durante mucho tiempo guardé en secreto el dolor físico y emocional que viví a manos de la persona que prometió cuidarme y amarme. Hoy decido alzar la voz, porque ya no quiero que el miedo me controle y porque sé que muchas mujeres están pasando por lo mismo en este momento.

La modelo mostró las imágenes de la golpiza que sufrió. Foto: Instagram / Dulce de Paz

“El abuso no es amor, y no debemos normalizarlo ni justificarlo. Estas marcas no solo están en mi rostro, también están en mi alma, pero cada una de ellas es un recordatorio de mi fuerza y de que merezco algo mejor”, detalló la joven, de 28 años de edad.

En su denuncia, Dulce pide a las autoridades mexiquenses protección para ella y su hija, al tiempo de pedir justicia para evitar que la agresión que sufrió quede impune. Por último, señala que compartió su caso para hacer un llamado para erradicar la violencia de género.

Pide Fiscalía recatalogar delito

En un principio, la denuncia que recibieron los representantes de la Fiscalía mexiquense fue por violencia doméstica, pero ante la gravedad de las lesiones sufridas por Dulce “N” pedirán un castigo más severo para su agresor.

Las autoridades reconfigurarán el delito para pedir una pena mayor. Foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de México

“Cabe mencionar que aunque la denuncia fue iniciada por el delito de violencia familiar, el Representante Social solicitará a la Autoridad Judicial, la reclasificación a feminicidio en grado de tentativa en el momento correspondiente del proceso”, anunció la corporación.

Sigue leyendo:

Joven se dispara en la cabeza cuando intentaba tomarse una selfie con su celular

Localizan sin vida a Paulina, joven embarazada que fue reportada como desaparecida en Morelos

Localizan a bebé recién nacida sin vida en Puebla; el primer feminicidio del 2025